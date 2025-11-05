К юбилею великого маэстро Казахский государственный симфонический оркестр при поддержке Посольства Австрии в Казахстане подготовил концертную программу, в которой прозвучат его самые узнаваемые произведения «Голоса весны», «Императорский вальс», «На прекрасном голубом Дунае», «Марш Радецкого» и многие другие жемчужины венского репертуара. Особое место в программе занимает «Казахский вальс» Латифа Хамиди, напоминание о том, что дух вальса живёт и в казахской музыкальной культуре.

Под управлением маэстро Эрнеста Хётцля публика услышит такие редкие «страницы» творчества Штрауса, как полонезы, польки и марши, где изящество формы соединено с ярким темпераментом.

Эрнест Хётцль - дирижёр, чья творческая география охватывает крупнейшие залы мира: Musikverein (Вена), Philharmonie (Берлин), Carnegie Hall (Нью-Йорк), Teatro alla Scala (Милан). Он сотрудничал с десятками ведущих оркестров Европы и Азии и известен умением раскрывать национальные оттенки музыкальной традиции в рамках мировой классики.