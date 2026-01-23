Участие во всех видах соревнований бесплатное

Фото: акимат Астаны

24 января в столице пройдут массовые лыжные гонки. Мероприятие начнется в 10:00 на лыжероллерной трассе в Центральном парке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В рамках спортивного праздника пройдут соревнования по армрестлингу, поднятию гири, перетягиванию каната и поясной борьбе.

Основное соревнование - лыжные гонки. Они организованы в 16 возрастных категориях среди девочек, мальчиков, мужчин и женщин. Дистанции составляют 500 метров, 1 и 2,5 километра. Регистрация начинается в 10:00, общий старт - в 11:00. Участие во всех видах соревнований бесплатное.

Мероприятие проводится при поддержке акимата Астаны и при организации дирекции по проведению городских спортивных мероприятий.