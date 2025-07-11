Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Акимат Астаны предупредил горожан об основных признаках мошенничества

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последнее время некоторые частные образовательные учреждения - центры, школы, колледжи - с помощью упрощённой рекламы прибегают к незаконным действиям. В связи жителей столицы просят быть бдительными, сообщает Kazpravda.kz             

Жителей столицы просят быть бдительными при выборе образовательной организации и обращать внимание на детали.       

«Так, следует проверить официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии. Обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации. А перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений – откажитесь от сделки», – говорится в тексте обращения.

Основные признаки мошенничества:
- отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;
- требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;
- отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);
- отсутствие договора или его непонятное содержание.

В случае подобных ситуаций жителей просят обращаться в органы прокуратуры, полицию, АРРФР, Минпросвещения или местное управление образования.

Ранее стало известно, что столичный департамент АФМ проводит расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата Астаны по факту хищения бюджетных средств. 

#Астана #мошенничество #акимат #Образование

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