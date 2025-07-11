Акимат Астаны предупредил горожан об основных признаках мошенничества
В последнее время некоторые частные образовательные учреждения - центры, школы, колледжи - с помощью упрощённой рекламы прибегают к незаконным действиям. В связи жителей столицы просят быть бдительными, сообщает Kazpravda.kz
Жителей столицы просят быть бдительными при выборе образовательной организации и обращать внимание на детали.
«Так, следует проверить официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии. Обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации. А перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений – откажитесь от сделки», – говорится в тексте обращения.
Основные признаки мошенничества:
- отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;
- требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;
- отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);
- отсутствие договора или его непонятное содержание.
В случае подобных ситуаций жителей просят обращаться в органы прокуратуры, полицию, АРРФР, Минпросвещения или местное управление образования.
Ранее стало известно, что столичный департамент АФМ проводит расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата Астаны по факту хищения бюджетных средств.