Хронические болезни и онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности в мире. При этом своевременная диагностика помогает сохранить здоровье и жизнь тысяч людей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Астана Гульжан Шайхыбекова напомнила, что в Казахстане реализуются бесплатные скрининговые программы, направленные на раннее выявление хронических и онкологических заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Скрининг — это профилактическое обследование, которое позволяет выявить болезнь ещё до появления первых симптомов. Даже если человек чувствует себя здоровым, эти обследования помогают обнаружить опасные патологии на ранних стадиях и вовремя начать лечение», — подчеркнула спикер.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) жители Астаны могут пройти следующие обследования:

- На артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, глаукому и другие факторы риска - для мужчин и женщин от 40 до 76 лет;

- На рак молочной железы - для женщин от 40 до 76 лет (маммография раз в два года);

- На рак шейки матки - для женщин от 30 до 74 лет (цитологический тест раз в четыре года);

- На колоректальный рак - для мужчин и женщин от 50 до 76 лет (анализ на скрытую кровь раз в два года).



Результаты обследований заносятся в электронный паспорт здоровья. При необходимости пациент направляется к профильным специалистам или на дополнительные обследования.

Ежегодно более 330 тысяч астанчан проходят профилактические осмотры и скрининги. Благодаря этому многие заболевания удается выявить на ранней стадии и успешно лечить. С августа 2025 года вступили в силу изменения законодательства: онкологические скрининги теперь включены в пакет ГОБМП и исключены из системы ОСМС.

«Теперь скрининги доступны всем гражданам, независимо от статуса страхования. Это важный шаг к социальной справедливости и повышению доступности медицинской помощи», - отметила Гульжан Шайхыбекова.

Согласно Трудовому кодексу, работодатели обязаны предоставлять до трёх оплачиваемых дней в год для прохождения скрининга. Это реальная возможность уделить внимание своему здоровью, заключили в Минздраве.