Астанчанин напал на женщину-таксиста

Происшествия
68
Дана Аменова
корреспондент

Полицейские в дежурные сутки задержали правонарушителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

26 ноября на территории Целиноградского района произошло преступление, в результате которого пострадала женщина-таксист. По ее словам, пассажир, которого она согласилась подвезти до села Коянды, напал на нее во время поездки и совершил противоправные действия.

После нападения злоумышленник забрал у жертвы наличные деньги, мобильный телефон и оставил ее в поле, угнав автомобиль. Добравшись до ближайшего населенного пункта, женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники криминальной полиции Акмолинской области опросили потерпевшую, изучили приметы преступника и обстоятельства инцидента.

Благодаря своевременному реагированию на заявление о преступлении и комплексным оперативно-розыскным мероприятиям в течение нескольких часов удалось установить личность подозреваемого, который задержан в столице.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, фигурант дела помещен в ИВС. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая угон автомобиля и грабеж», – детализировали в правоохранительных органах.

#полиция #таксист #женщина #астанчанин

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Сохраняя беспристрастность и объективность
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
Прошлое как точка опоры для будущего
Учителя региона встретились с международными экспертами
Обещать – не значит сделать?!
Единое время оптимально для общественных систем и инфраструктуры
Продукция отечественных мастеров «мигрирует» в Европу
Лови волну!
Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн
Выпущена марка в честь Бибигуль Тулегеновой
Монооперу «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» представили в Астане
«Қорғау» помогает задерживать водителей-должников
Через зеркало сатиры
Заслуженная награда Женисгуль Даулетовой
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Искренность – сердце искусства
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Дорога всегда прокормит
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»
О превратностях судьбы, вере и любви
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Читайте также

В области Жетісу незаконно взимали деньги с многодетных и л…
Подросток совершил ДТП на угнанной машине в Карагандинской …
Подросток ради шутки «заминировал» школу в ВКО
Крупную кражу болтов с железной дороги выявили в КТЖ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]