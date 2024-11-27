Астанчанин напал на женщину-таксиста

Полицейские в дежурные сутки задержали правонарушителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

26 ноября на территории Целиноградского района произошло преступление, в результате которого пострадала женщина-таксист. По ее словам, пассажир, которого она согласилась подвезти до села Коянды, напал на нее во время поездки и совершил противоправные действия.

После нападения злоумышленник забрал у жертвы наличные деньги, мобильный телефон и оставил ее в поле, угнав автомобиль. Добравшись до ближайшего населенного пункта, женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники криминальной полиции Акмолинской области опросили потерпевшую, изучили приметы преступника и обстоятельства инцидента.

Благодаря своевременному реагированию на заявление о преступлении и комплексным оперативно-розыскным мероприятиям в течение нескольких часов удалось установить личность подозреваемого, который задержан в столице.