Астанчанин напал на женщину-таксиста

Полицейские в дежурные сутки задержали правонарушителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
26 ноября на территории Целиноградского района произошло преступление, в результате которого пострадала женщина-таксист. По ее словам, пассажир, которого она согласилась подвезти до села Коянды, напал на нее во время поездки и совершил противоправные действия.
После нападения злоумышленник забрал у жертвы наличные деньги, мобильный телефон и оставил ее в поле, угнав автомобиль. Добравшись до ближайшего населенного пункта, женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.
Сотрудники криминальной полиции Акмолинской области опросили потерпевшую, изучили приметы преступника и обстоятельства инцидента.
Благодаря своевременному реагированию на заявление о преступлении и комплексным оперативно-розыскным мероприятиям в течение нескольких часов удалось установить личность подозреваемого, который задержан в столице.
«В настоящее время проводится досудебное расследование, фигурант дела помещен в ИВС. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая угон автомобиля и грабеж», – детализировали в правоохранительных органах.