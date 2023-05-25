Астанчанин нашёл ключи от кафе и унёс деньги из кассы

В ходе расследования было установлено, что это не первая его кража.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане мужчина нашёл ключи от кафе и обокрал его. Все действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что ранее мужчина заметил, как работники кафе оставляют ключи от помещения под бочкой у порога. Утром он проник в кафе, открыв дверь ключами, которые нашёл рядом со входом. Похитив из кассы 155 тысяч тенге, скрылся.

Полицейские района "Байконыр" установили местонахождение мужчины и задержали его. Им оказался 32-летний житель города.

В ходе расследования было установлено, что это не первая его кража. За совершение аналогичного преступления астанчанин осужден к ограничению свободы.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, мужчина дал признательные показания и водворен в ИВС.