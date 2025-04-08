Астанчанин организовал схему по вербовке студентов-дропперов

Мошенничество,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Проводятся мероприятия по задержанию его сообщницы

Фото: Polisia.kz

Полицейские Акмолинской области задержали жителя столицы, организовавшего мошенническую схему по привлечению студентов-дропперов и обналичиванию денег, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД, киберполицейские акмолинского региона провели ряд успешных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых был установлен так называемый дропповод — организатор мошеннической сети дропперов.

Личность фигуранта полицейские установили в рамках расследования факта интернет-мошенничества, жертвой которого стал житель Кокшетау.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2024 года горожанин стал жертвой аферистов, представившихся сотрудниками Нацбанка. Введя потерпевшего в заблуждение, используя интернет-ресурсы и информационные системы, мошенники вынудили акмолинца перечислить им более 5 млн тенге.

«Для установления личностей злоумышленников сотрудники управления по противодействию киберпреступности провели комплекс мероприятий, в результате которых был установлен 18-летний житель столицы. Оказалось, что фигурант арендовал квартиры в Астане, где организовывал центры по обналичиванию денег, добытых мошенническим путем.

Предварительно установлено, что подозреваемый «вербовал» студентов, открывал им банковские счета, а перечисленные на эти счета деньги затем переводил за границу. По информации оперативников, задержанный действовал не один, проводятся дальнейшие мероприятия по задержанию его сообщницы», – детализировали в правоохранительных органах.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается. Подозреваемый задержан.

#мошенничество #студенты #дропперы #вербовка

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