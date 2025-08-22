Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четверых потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичной прокуратуры, он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, однако вскоре переправил автомобили в РФ и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.

«Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

Кроме того, городская прокуратура предупреждает о том, что за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана или злоупотребления доверием, законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.