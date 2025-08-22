Мошенник обещал потерпевшим выплачивать займы и использовать машины в бизнесе
Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четверых потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz
По информации столичной прокуратуры, он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, однако вскоре переправил автомобили в РФ и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды.
Потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.
«Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.
Кроме того, городская прокуратура предупреждает о том, что за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана или злоупотребления доверием, законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.