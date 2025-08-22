Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев

Закон и Порядок
56
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мошенник обещал потерпевшим выплачивать займы и использовать машины в бизнесе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четверых потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz 

По информации столичной прокуратуры, он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, однако вскоре переправил автомобили в РФ и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.

«Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», – проинформировали в надзорном органе.

Кроме того, городская прокуратура предупреждает о том, что за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана или злоупотребления доверием, законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

#предприниматель #прокуратура #астанчанин #автокредиты

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Заложник статуса
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Цифровые помощники учителей
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Культурный контекст в эпоху ИИ
К вершинам Алтайских гор
О чем расскажут старинные карты
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Путь к вершине
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Системный подход, направленный на результат
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Три тысячи тонн дикорастущей конопли
Астанчанин полгода расплачивался за роскошь фальшивыми чека…
Пособника интернет-мошенников задержали в Туркестанской обл…
Крупную партию осетровых изъяли в Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]