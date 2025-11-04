Астанчанин завоевал «серебро» на ЧМ по джиу-джитсу в Таиланде
Бекзат Казтаев блестяще выступил в весовой категории 56 кг
Столичный спортсмен стал серебряным призером чемпионата мира по джиу-джитсу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
В Бангкоке стартовал чемпионат мира по джиу-джитсу среди взрослых и молодежи (возрастные категории U-21, U-18, U-16).
Спортсмен Бекзат Казтаев, представлявший Астану на соревнованиях, блестяще выступил в весовой категории 56 кг и завоевал серебряную медаль.
Отметим, что Бекзат Казтаев и раньше добивался высоких результатов. В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата мира, а в этом году вошел в тройку лучших на чемпионате Азии.
Чемпионат мира по джиу-джитсу продлится до 15 ноября.