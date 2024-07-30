Астанчанка погибла, катаясь на квадроцикле в Боровом

Фото: ДП Акмолинской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла расследуют полицейские в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

В производстве органов дознания отдела полиции Бурабайского района находится уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла пассажир квадроцикла.

Предварительно установлено, что авария произошла 27 июля на территории курортной зоны.

Две девушки, приехавшие из Астаны, арендовали в одном из местных пунктов проката квадроцикл марки «X5 Classic». Во время управления 19-летний водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на затяжном повороте. В результате аварии пассажирка, получившая травмы, скончалась в медучреждении.