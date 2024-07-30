Астанчанка погибла, катаясь на квадроцикле в Боровом

Девушка скончалась в медучреждении
Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла расследуют полицейские в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона
В производстве органов дознания отдела полиции Бурабайского района находится уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла пассажир квадроцикла.
Предварительно установлено, что авария произошла 27 июля на территории курортной зоны.
Две девушки, приехавшие из Астаны, арендовали в одном из местных пунктов проката квадроцикл марки «X5 Classic». Во время управления 19-летний водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на затяжном повороте. В результате аварии пассажирка, получившая травмы, скончалась в медучреждении.
«По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские начали досудебное расследование. Также в рамках отдельного досудебного расследования по ч. 3 ст. 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дознаватели проверят деятельность пункта проката квадроциклов на соблюдение требований безопасности», – сообщили в ДП.