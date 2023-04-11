Астанчанка под гипнозом отдала деньги случайной прохожей

Жительница Астаны заявила в полицию, что у нее под гипнозом забрали деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Сотрудники криминальной полиции района Есиль разыскали аферистку – 26-летнюю гражданку Узбекистана, которая к тому же оказалась на седьмом месяце беременности.

Обманутая астанчанка же рассказала, что днем по проспекту Туран к ней подошла незнакомка и предложила очиститься от «сглаза». Затем, якобы проводя ритуалы, обманом забрала 105 тысяч тенге.

Спустя некоторое время, поняв, что «доброжелательница» является мошенницей, женщина обратилась в полицию.