Злоумышленница выманила деньги у десятков доверчивых граждан
Подозреваемая обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию, сообщает Kazpravda.kz
По данным столичной прокуратуры, во избежание уголовной ответственности женщина заключила фиктивные договора займа с более 60 потерпевшими и пыталась завуалировать преступление под гражданско-правовые отношения.
Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге.
«Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы как мошенничество, с санкции суда она находится под стражей. В настоящее время устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование», - проинформировали в надзорном органе.
Сотрудники прокуратуры предупредили о том, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.