Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемая обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию, сообщает Kazpravda.kz

По данным столичной прокуратуры, во избежание уголовной ответственности женщина заключила фиктивные договора займа с более 60 потерпевшими и пыталась завуалировать преступление под гражданско-правовые отношения.

Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге.

«Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы как мошенничество, с санкции суда она находится под стражей. В настоящее время устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование», - проинформировали в надзорном органе.

Сотрудники прокуратуры предупредили о том, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.