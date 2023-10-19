Астанчанка угнала машину у своего парня

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Девушка угнала автомашину у своего парня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"59-летняя жительница ЖМ "Лесная Поляна" обратилась в управление полиции Косшы. По ее словам, в этот день с 03.00 до 10.00 неизвестный угнал автомобиль марки Toyota Avensis. Сумма ущерба составила 2 млн тенге", - говорится в информации.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли машину и угонщицу, 28-летнюю жительницу Астаны. Как позже выяснилось, девушка являлась подругой сына пострадавшей.

По показаниям правонарушительницы, ей срочно нужно было поехать в столицу. Для этого она позаимствовала машину своего парня, не поставив его в известность.

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту угона.