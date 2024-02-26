Астанчанку обманули, обещая в подарок машину

Жительница столицы не только не получила авто, но и потеряла свои деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Фото: ДП Астаны

В ходе расследования сотрудники отдела криминальной полиции УП района Алматы установили троих злоумышленников в возрасте 21-го и 22-х лет.

Как выяснилось, получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представляясь работниками магазина, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Но чтобы получить его, необходимо внести определенную сумму в качестве комиссии.

– Доверчивая потерпевшая отправила более 420 тыс. тенге. На самом деле ее ждал неприятный сюрприз: никакого розыгрыша не было. В настоящее время злоумышленники подозреваются по 5 фактам совершения интернет-мошенничеств. По всем фактам проводится расследование. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы, – рассказали в полиции.

Отмечается, что с 19 по 21 февраля в Астане проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud». За период проведения ОПМ зарегистрировано 34 преступления данной категории, раскрыто – 9, раскрыто 30 ранее совершенных преступлений, к уголовной ответственности привлечены – 15 человек, в ходе мониторинга сети Интернет выявлены и заблокированы 5 сайтов, распространяющих порнографические материалы.