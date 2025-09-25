«Атака лучше обороны»: главный тренер «Кайрата» – о предстоящей встрече с «Реалом»

Футбол
97
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

На пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу Лиги Чемпионов между «Кайратом» и испанским футбольным грандом, главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин заявил, что его подопечные готовы к исторической встрече с самым титулованным европейским клубом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото РСК Алматы

Результат жеребьевки, который свел алматинский «Кайрат» с «Реалом», наставник назвал удачным: матч с безоговорочным фаворитом позволит не только испытать силы игроков казахстанского клуба, но и подарит настоящий праздник болельщикам, которым удастся воочию наблюдать за звездами мирового футбола на поле Центрального стадиона в Алматы.

- Ребята горят желанием проявить себя. Такого уровня соперники – уже сама по себе большая мотивация, на их фоне они могут проверить свои возможности, - ответил наставник «желто-черных» на вопрос, с каким настроением футболисты подходят к игре.

Тактика игры с «Реалом» не будет особо отличаться от той, что команда уже применяла в дебютном матче ЛЧ против португальского «Спортинга». Рафаэль Уразбахтин отметил, что уход в глухую оборону в игре с командой, состоящей из индивидуально сильных игроков, не оправдает себя, но и только лишь атакующий вариант не принесет удачу.

- Нужно будет искать баланс в атаке и обороне. Придется думать, как перекрывать тех или иных игроков, как создавать преимущества. Но и в обороне не собираемся отсиживаться. Сама игра определит план, но в любом случае атака лучше обороны, - заявил Рафаэль Уразбахтин.

Стартовый состав «Кайрата» на матч с грозным соперником станет известен в день игры. Выбор будет зависеть от физического и психологического состояния каждого футболиста команды, а это покажет тренировочный процесс.

Как отметил Рафаэль Уразбахтин, отсутствию таких дорогостоящих и именитых игроков, как у испанского суперклуба - «Кайрат» сможет противопоставить сильнейшую мотивацию, крепкий дух и работоспособность. И добавил, что небольшим преимуществом алматинского клуба в предстоящем матче против «Реала» может стать фактор утомительного 10-часового перелета футболистов, их адаптации после длительного путешествия из Мадрида в Алматы.

 

#матч #Реал #Кайрат

Популярное

Все
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
Попался в сеть
ИИ должен служить обществу
Coca-Cola по-шымкентски
Школа – символ перемен
Поиграем в профессии!
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Новая архитектура народного представительства
Нужны вера, надежда и любовь
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
Театр «Астана Балет» участвует во Всемирном фестивале в Корее
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

«Кайрат» закрепил лидерство
Стал известен обладатель «Золотого мяча» - 2025
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом ФИФА
Инфантино поздравил КФФ с открытием Академии талантов ФИФА …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]