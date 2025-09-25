На пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу Лиги Чемпионов между «Кайратом» и испанским футбольным грандом, главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин заявил, что его подопечные готовы к исторической встрече с самым титулованным европейским клубом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото РСК Алматы

Результат жеребьевки, который свел алматинский «Кайрат» с «Реалом», наставник назвал удачным: матч с безоговорочным фаворитом позволит не только испытать силы игроков казахстанского клуба, но и подарит настоящий праздник болельщикам, которым удастся воочию наблюдать за звездами мирового футбола на поле Центрального стадиона в Алматы.

- Ребята горят желанием проявить себя. Такого уровня соперники – уже сама по себе большая мотивация, на их фоне они могут проверить свои возможности, - ответил наставник «желто-черных» на вопрос, с каким настроением футболисты подходят к игре.

Тактика игры с «Реалом» не будет особо отличаться от той, что команда уже применяла в дебютном матче ЛЧ против португальского «Спортинга». Рафаэль Уразбахтин отметил, что уход в глухую оборону в игре с командой, состоящей из индивидуально сильных игроков, не оправдает себя, но и только лишь атакующий вариант не принесет удачу.

- Нужно будет искать баланс в атаке и обороне. Придется думать, как перекрывать тех или иных игроков, как создавать преимущества. Но и в обороне не собираемся отсиживаться. Сама игра определит план, но в любом случае атака лучше обороны, - заявил Рафаэль Уразбахтин.

Стартовый состав «Кайрата» на матч с грозным соперником станет известен в день игры. Выбор будет зависеть от физического и психологического состояния каждого футболиста команды, а это покажет тренировочный процесс.

Как отметил Рафаэль Уразбахтин, отсутствию таких дорогостоящих и именитых игроков, как у испанского суперклуба - «Кайрат» сможет противопоставить сильнейшую мотивацию, крепкий дух и работоспособность. И добавил, что небольшим преимуществом алматинского клуба в предстоящем матче против «Реала» может стать фактор утомительного 10-часового перелета футболистов, их адаптации после длительного путешествия из Мадрида в Алматы.