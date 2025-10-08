«Атамекен» открывает новые имена

Культура
3
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске прошел XIII международный фестиваль исполнителей песен Ескендирa Хасангалиева «Атамекен».

фото Мади Салык

Выдающегося композитора, народного артиста РК, кавалера ордена «Отан», лауреата Государственной премии Ескендирa Хасангалиева называют особым феноменом в истории казахстанской эстрадной музыки. Его голос, мелодии, наполненные душевной теплотой и национальным духом, стали частью культурного кода. Его песни – это не просто музыка, это размышления о Родине, народе, судьбе. Он символ эпохи и вдохновитель поколений музыкантов и исполнителей.

Нынешний год отмечен сразу двумя знаковыми юбилея­ми, связанными с именем маэстро:­ 85-летием со дня его рождения и 55-летием со дня создания пес­ни «Атамекен». В честь юбилея мастера в стране были организованы памятные и творческие мероприятия: концерты, музыкальные вечера. К примеру, на малой родине композитора, в Каратобинском районе, песню «Атамекен» одновременно исполнили более 1 000 человек.

Особое место в деле сохранения и популяризации творческого наследия композитора занимает международный песенный фестиваль «Атамекен», учрежденный в 2000 году к 60-летнему юбилею композитора. Уже через шесть лет мероприятие получило международный статус и стало неотъемлемой частью культурной жизни региона и всей страны.

В числе главных задач фестиваля – развитие межкультурных связей, поддержка молодых исполнителей, дальнейшее развитие эстрадно-вокального жанра. В этом году в нем приняли участие 26 исполнителей из разных регионов Казахстана, а также из Кыргызстана, Узбекистана, Китая и России. В числе почетных гостей и членов жюри – вдова композитора Дарико Хасангалиева и его сын Биржан Хасангалиев.

В течение двух дней жюри прослушивало конкурсантов. На завершающем гала-концерте весь зал подпевал артистам.­ Танцевальный ансамбль «Акжайык»­ и артисты областного казахского драматического театра им. Хадиши Букеевой представили постановку о жизни композитора.

Обладателем Гран-при фестиваля стал солист Алматинской областной филармонии им. Суюнбая Медет Орынбаев. Первое место завоевал Мерей Самурат из Актобе, второе – Парасат Отан из Астаны и Айбар Ганиулы из Атырауской области. Третье место разделили Аружан Бисембай из Уральска, Дарига Саттарова из Кыргызстана и Севара Туланова из Узбекистана.

