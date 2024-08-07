Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей

Как значится в книге, пос­вященной истории города, в 1840 году на берегу реки Жабай – там, где находится нынешний Атбасар, – появился первый казачий пикет.

Датой основания населенного пункта считается 1845 год, когда в поселение прибыл большой отряд строителей численностью 413 человек. Некоторые дома, построенные в то время, сохранились до наших дней. В 1878-м Атбасар был преобразован в город – административный центр одноименного уезда.

Главным богатством местного населения был скот, который обменивался на всевозможные товары на проходивших дважды в год ярмарках. Сюда пригонялись тучные табуны. В качестве покупателей выступали купцы из Средней Азии, Персии, Сибири...

Особым спросом пользовался у торговцев-скупщиков крупный рогатый скот. Взамен же местным жителям предлагались другие товары – парфюмерия, галантерея, мануфактура, предметы домашнего обихода. Кроме скота население привозило на ярмарку масло, овечью и верблюжью шерсть, пушнину, рыбу, кожевенное сырье (овчины, мерлушки, козлины). Товарооборот доходил до 2 млн рублей.

Существует несколько версий происхождения нынешнего наз­вания города. По одной из них река Жабай называлась в старинные годы Атбасаром, и городу дали это имя.

По другой наиболее распространенной версии, название города произошло путем слияния двух казахских слов «ат» – лошадь и «базар» – ярмарка. Дело в том, что на местную ярмарку пригоняли огромное количество лошадей, и она стала называться «атбазары» – конский базар.

В первый же год Великой Отечественной войны Атбасарский район отправил на фронт более 3 700 человек. Всего же было мобилизовано 5 825 атбасарцев. Из них 2 907 не вернулись с полей сражений. Гордостью жителей района являются четверо земляков, удостоенных за подвиги звания Героя Советского Союза. Это Акан Курманов, Иван Дьяченко, Никита Карацупа и Николай Виденеев.

В годы войны в Атбасаре работал эвакогоспиталь. Первых раненых он принял в 1942-м.

В 1954 году в Атбасарский район прибыла первая группа целинников. На следующий день их отправили на тракторах с прицепными вагончиками в места, где должны были появиться совхозы. Местные жители встречали первоцелинников хлебом-солью.

После освоения целины Атбасарский район превратился для большой страны в крупного поставщика пшеницы. Таковым он остается в республике и поныне.

Освоение целины дало толчок развитию промышленности. В городе появились паровозные и вагонное депо, дистанция сигнализации связи, завод шестерен, промкомбинат, промартель «Знамя труда», крупные автобазы. Градообразующими предприятиями стали три крупные компании.

Атбасарский электровозоремонтный завод известен за пределами района и области, здесь работают 1 400 человек. Плановые виды ремонта грузовых вагонов и железнодорожных узлов производятся в ТОО «Аждар и К». ТОО «Atbasar Tehnopark» занимается капитальным и текущим ремонтом тракторов «Кировец», изготовлением запасных частей к ним.

По словам акима Атбасара Мурата Исмаилова, сейчас в городе проживают 32 тыс. человек.

Главной особенностью, своего рода «фишкой» города является его расположение на стыке трех железных дорог. По ним можно уехать из Атбасара в Астану, Костанай, Кокшетау и проделать этот путь обратно. Удобная логистика стала предпосылкой для появления в городе и за его пределами почти десятка элеваторов. Такой их концентрации на территории одного района нет больше нигде.

…Город Атбасар встречает своих гостей двух- и трехэтажными жилыми домами еще советской постройки, частным сектором, мелкими магазинчиками, парикмахерскими, кафешками и другими заведениями, готовыми оказать услуги. Еще здесь сразу же окунаешься в характерную для всех небольших городков размеренность, да еще в неброс­кие городские виды.

В городе делается очень многое для решения ключевых проблем и обеспечения комфортных условий жизни. Одна из задач – обеспечение многоквартирных жилых домов центральным отоп­лением, водой и системой канализации. В Атбасаре все три названных жизнеобеспечивающих функций ЖКХ сумели сох­ранить, несмотря на пережитые экономические катаклизмы. К слову, далеко не во всех схожих городках, районных центрах страны местным властям удалось удержать указанную планку.

В зимнюю пору горожане обеспечены теплом. Правда, для этого работают в отопительный сезон ни много ни мало 18 малых котельных, из труб которых валит густой дым. Оттого страдает экология, горожане жалуются на загрязнение воздуха. И такое положение сохранялось на протяжении десятков лет. Но, похоже, атбасарцы все же смогут, наконец, избавиться от серого снега.

Руководству района и города удалось-таки добиться утверждения и финансирования проекта по строительству в Атбасаре единой современной центральной котельной. Финансирование проекта и работы по его реализации уже начаты. Сдача в эксплуатацию долгожданного теплового центра намечена на 2026 год.

Также много сил и средств вложено в решение проблем городской канализационной системы. Мощности действующей уже не справлялись с возрастающим год от года объемом очистки бытовых и промышленных стоков, поэтому требовалось «разгрузить» существующие сбросные сети.

Сделать это удалось благодаря прокладке двух дополнительных канализационных труб, ведущих к сбросному объекту. Еще одна такая «ветка» будет проложена в 2024 году и охватит новый микрорайон города. Вдобавок здесь построят новое очистное сооружение, которого у Атбасара по большому счету не было никогда, и канализационные стоки станут проходить очистку прежде, чем попадут в накопитель.

На окраине города нынче достраиваются два многоквартирных дома, еще один поднимается с нуля. Это жилье для семей, пострадавших от нынешнего весеннего паводка.

Ранее, в 2017 году, здесь уже справили новоселья жильцы одиннадцати многоквартирных жилых домов. В общем, Атбасар переживает масштабное инфраструктурное обновление, которое обещает сделать жизнь горожан по-настоящему комфортной.

Любят ли они свой город? Хотели бы в нем жить? На эти мои вопросы ответили утвердительно многие атбасарцы. Одновременно они называли проблемы, на которые городская и районная власти призваны обратить внимание. Так, молодежи не хватает мест для проведения досуга, родители малышей сетуют на недостаток детских площадок, кого-то беспокоит состояние улиц.

По словам городского акима Мурата Исмаилова, с 2020 по 2024 год в Атбасаре отремонтировано 40 км дорог. Там, где было земляное покрытие, уложили гравий.

В текущем году планируется «одеть» в асфальт часть городских улиц. За названный период приведено в порядок 15 км тротуаров.

…На центральной площади Атбасара установлен памятник писателю Ильясу Есенберлину. Он родился в этом городе, отсюда начинался его большой жизненный путь. Писатель-фронтовик, лауреат Государственной премии, он является автором трилогий «Кочевники» и «Золотая Орда». Также известен его роман «Схватка».

Среди имен, которыми гордятся атбасарцы, и писатель-фронтовик, автор книг «Золоторогая сайга», «Слово Абая» и других Сейтжан Омаров, а также чемпион двух олимпиад: 1988 года в Сеуле («золото») и 1996 года в Атланте («серебро»), пятикратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Анатолий Храпатый.

Чемпион Паралимпиады 2020 года в Токио, тяжелоатлет Давид Дегтярев тоже является атбасарцем, его успехами гордятся земляки.