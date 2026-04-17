Проверку асфальтобетонных заводов проводят в Казахстане

Национальный центр качества дорожных активов (НЦКДА) приступил к ежегодной инспекции асфальтобетонных заводов (АБЗ) Казахстана в рамках подготовки к дорожно-строительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Цель проверок — обеспечение высокого качества материалов, повышение ответственности производителей и увеличение долговечности дорожного покрытия в стране.

На сегодняшний день проверку прошли 52 из 440 функционирующих в республике заводов (12%), где уже установились благоприятные погодные условия: в Актюбинская области 28 заводов, в Алматинская области 18 заводов, в Атырауской – 3, в Туркестанской - 2 и 1 завод в городе Алматы.

В ходе инспекции специалисты оценивают оснащенность заводов и лабораторий, наличие службы контроля качества, а также соблюдение правил входного контроля, хранения и транспортировки материалов. Проверка проводится на основании 16 ключевых требований, охватывающих весь цикл производства — от выбора сырья до выпуска готовой смеси.

Все данные по результатам аттестации вносятся в единую информационную систему дорожных материалов rcmbase.kz. Системный мониторинг позволяет своевременно выявлять технологические отклонения и оперативно устранять их, не допуская использования некачественной продукции при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов. Аттестация АБЗ проводится НЦКДА на ежегодной основе с 2024 года по поручению Министерства транспорта РК.

