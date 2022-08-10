И ТЭЦ готовы даром передать

Но этим летом формулировки изменились: «дышит на ладан», «дешевле металлолома», «высоки риски разморозить город». А в последние дни июля в местной прессе и вовсе появилась информация: руководство ТОО «Экибастузтеплоэнерго», которому принадлежит станция, на одном из совещаний заявило: готово безвозмездно передать ЭТЭЦ в коммунальную собственность.

Удручающее состояние станции, снабжающей теплом весь моногород, новостью назвать нельзя – не одну зиму экибас­тузцы жаловались на то, что мерзнут в своих домах. В январе 2019 года на ТЭЦ из-за разрыва трубы погиб начальник смены, спустя год произошла аварийная остановка, да и в отчетах чиновников то и дело звучали фразы о серьезной изношенности оборудования.

Он пояснил, что ход ремонтной кампании идет с большим отставанием от графика, на 21 июля было выполнено только 20% от запланированных работ. По словам депутата, к тому времени были определены еще не все подрядчики, поскольку компании отказываются от подряда из-за длительных задержек по оплате выполненных работ. Но даже при условии выполнения всего намеченного объема работы к зиме будут готовы только семь котлов, мощности которых городу не хватит, если зима будет холодной.

«Экибастузская ТЭЦ при смерти! 20 июля 2022 года побывали с коллегами на ЭТЭЦ для ознакомления с ходом подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов. Мои опасения переросли в реальный страх!» – написал на своей странице в Instagram депутат городского маслихата Арман Амургалинов.

Экибастузская ТЭЦ никому не нужна: компания-владелец хотела бы избавиться от нее, передав на баланс города, однако региональные власти не спешат принимать столь проблемный «подарок»…

В пресс-службе акимата воп­росы о ситуации просто игнорировали, впрочем, это неудивительно – градоначальник Ардак Кантарбаев в это время готовился к отставке, в которую вынужденно подал после обвинительного приговора своему заместителю. К слову, руководство области 8 августа отставку приняло – сейчас Экибастуз обезглавлен…

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства демонстрируют завидное спокойствие. Официальный комментарий главы ведомства Ержана Салханова для прессы передали через пресс-службу областного акимата. Сухой, малоинформативный текст: на станции идет ремонт, в планах АО «Павлодарэнерго» (станция и тепловые сети Экибастуза входят в его состав с 2007 года, – Прим. авт.) продажа Экибастузской ТЭЦ не имеется, соответственно, рассматривать вопрос приобретения Экибас­тузской ТЭЦ акиматом города Экибастуза и проведения технического аудита не стоит.

Ну и, конечно, добавили ремарку о том, что в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» контроль над эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования осуществляет другой госорган – Министерство энергетики РК в лице Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Почему в региональном управлении энергетики не знают о намерениях монополиста, понять сложно. На запрос «Казправды» в АО «Павлодарэнерго» заявили: еще 12 июля 2022 года компания направила письмо в акимат Экибастуза с предложением рассмотреть вопрос о принятии в дар имущества, входящего в состав ТОО «Экибастузтеплоэнерго» (ЭТЭ): Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетей. Свое решение компания объяснила просто: тариф на производство тепловой энергии не покрывает затрат на ее производство более чем на 70%, и оценила свои убытки с 2007 по 2021 годы в 15,2 млрд тенге. Но поскольку ЭТЭЦ является единственным источником тепловой энергии в городе, принимая во внимание социальные факторы, компания вынуждена ежегодно проводить необходимые мероприятия для снабжения жителей города теп­лом. Однако текущая ситуация с ограничением роста тарифов и отсутствием прибыли непременно приведет к банкротству.

Очевидно, что ситуация стремится к патовой, но вот позиция властей далеко не очевидна. После того как впервые прозвучало желание монополиста избавиться от балласта, вроде бы последовала информация, что вопрос рассмотрят и на сессии областного маслихата. Но вот и она прошла: в понедельник, 8 августа, депутаты обсудили один из главных вопросов – подготовку к отопительному сезону, но об Экибастузской ТЭЦ даже не заикнулись...

Привлечь внимание к проблеме попытался павлодарский общественник, член экспертной комиссии антимонопольного комитета Юрий Павленко – через соцсети он обратился к Касым-Жомарту Токаеву. Павленко напомнил, что предприятия региона производят треть электроэнергии страны, при этом жители Экибастуза в этом году рискуют остаться без тепла.

«Экибастузская ТЭЦ на ладан дышит. Мне говорят как общественнику, это – груда металлолома. Изношенность ее составляет более 95%», – сообщил активист и попросил Президента направить в Экибастуз государственную комиссию, которая бы разобралась в ситуации и помогла оперативно решить вопрос с финансированием ремонта станции.

Пост с этим видеообращением в одном из Instagram-пабликов прокомментировало управление энергетики. По данным ведомства, общая изношенность основного и вспомогательного оборудования станции составляет 40,6%. Сейчас здесь ведут ремонт, все мероприятия планируют завершить до декабря. Но уже к началу отопительного сезона станция будет обеспечена семью котлами, из которых два – водогрейные и пять – паровых, а осенью этого достаточно.

В период максимально низких температур (-25–34 С°) для надеж­ного теплоснабжения города необходимо иметь в работе четыре водогрейных котла и три паровых – при своевременном завершении запланированных ремонтных работ станция будет обеспечена необходимым составом оборудования. При располагаемой тепловой мощности 750 Гкал⁄час городом потребляется около 513 Гкал⁄час, соответственно, дефицита в тепловой мощности не имеется.

Сами владельцы станции сейчас точной цифры изношенности не называют. В своем ответе на запрос «Казахстанской правды» АО «Павлодарэнерго» сообщило, что согласно оценкам специалистов компании для обеспечения города тепловой энергией в предстоящий осенне-зимний период мощности станции достаточно, однако надежность ее работы снижается, а изношенность основного оборудования растет по причине отсутствия достаточного финансирования, заложенного в тарифной смете. Недофинансирование ведет к снижению надежности работы энергетического оборудования: котлоагрегаты имеют пониженные КПД относительно нормативных значений, а также наблюдается рост аварийных отключений оборудования. К 2026 году, с учетом перспективного развития города, возникнет дефицит тепловой мощности, который в 2030 году достигнет 113 Гкал⁄ч.

Оценивать изношенность ТЭЦ в цифрах в компании не стали, а про финансовые показатели не промолчали: балансовая стоимость основных средств ТОО «Экибастузтеплоэнерго» (ЭТЭ) после независимой оценки с учетом обесценения по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 553,7 млн тенге. И добавили, что не заинтересованы в снижении стоимости своих основных средств, поскольку при их уменьшении снижаются амортизационные отчисления, используемые для расчета тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

По сообщению АО «Павлодар­энерго», ремонтный фонд ТОО «Экибастузтеплоэнерго» в тарифе составил 572,3 млн тенге, что катастрофически мало для состава оборудования. Компания заявляет: для поэтапного восстановления полной работоспособности и надежности станции и сетей на 2023 год необходимо закладывать не менее 3 млрд тенге суммарно только в ремонтный фонд, не считая остальных расходов. В дальнейшем эту сумму необходимо увеличивать ежегодно как минимум на 500 млн тенге в соответствии с ростом цен на материалы, оборудование и услуги по ремонту. Только в этом случае реально будет постепенно улучшить ситуацию.

В общем, аппетит предприятия вполне очевиден: необходимое повышение затрат в тарифе, в том числе с учетом увеличения заработной платы, составляет порядка 5 млрд тенге, а для этого нужно в два раза поднять тариф.

Еще из сообщений монополис­та: в 2021 году заменено четыре километра тепловых сетей, в 2022 году из-за подорожания материалов и услуг планируется замена всего 650 метров, что существенно ниже необходимого объема для приведения сетей к требованиям эксплуатации. Чтобы сократить нарастающую изношенность тепловых сетей и выйти на нормативные объемы ремонта, необходимо ежегодно в течение 10 лет производить замену порядка 35 км.

«Учитывая вышеизложенное, ТОО «Экибастузтеплоэнерго» придерживается инициативы о передаче ЭТЭЦ и ЭТС в государственную собственность. Для надежного и бесперебойного обслуживания населения теплом необходимо проведение дорогостоящего ремонта основного оборудования станции. Став собственностью акимата, предприятие будет иметь возможность получать субсидии от государства для проведения ремонтной кампании, как это было сделано в Кокшетау, где из республиканского бюджета было выделено 239,5 млрд тенге на возведение новой ТЭЦ на инфраструктуре существующих объектов генерации тепловой энергии города», – добавили в АО «Павлодарэнерго».

Повторим, что власти региона упорно не реагируют на эту инициативу. У них как будто свои планы, и ситуация с ЭТЭЦ сюда не вписывается.

В сентябре прошлого года аким Павлодарской области Абылкаир Скаков презентовал Комплексный план развития (КПР) Экибастуза, который утвердили в Правительстве. Состоит документ из четырех блоков – развитие экономики, жилье и инфраструктура, социальная сфера, обеспечение гражданской защиты и экология, и предусматривает сбалансированное развитие региона. В КПР прописаны 114 организационных и реализационных мероприятий, которые будут финансироваться в рамках республиканских, местных бюджетов и за счет привлечения других источников. Общая сумма солидная – 932,8 млрд тенге.

В КПР, кстати, указано, что изношенность тепловых сетей города составляет 83,9%, правда, про ТЭЦ вообще нет ни одного упоминания. Зато в 61-м пункте зафиксировано намерение разработать технико-экономическое обоснование на создание альтернативной системы теплоснабжения города, на что из местного бюджета должны выделить по 15 млн два года подряд – в 2023-м и 2024-м. Запланированы также реконструкция 40,5 км и строительство 7,2 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, строительство тепловых сетей в поселке Шидерты. На эти планы с 2021 по 2025 год потребуется более 12,4 млрд тенге, причем в сумме сидят как местный и республиканский бюджет, так и другие источники финансирования, видимо, как раз инвестиции владельцев теплосетей.

К сожалению, в КПР нет конкретики, насколько все эти работы снизят уровень изношенности. А судя по данным монополиста, 12 млрд будет явно недостаточно.

Уже через два месяца Экибастузу потребуется тепло: уходить от обсуждения можно сколько угодно, но игнорировать мороз просто не получится. И если станция встанет, будет уже все равно, кому она принадлежит или на чьем балансе состоит.