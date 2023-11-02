Аварийно-спасательная служба опровергла информацию о сокращении горноспасателей

Фото: centrspas.kz

В ответ на распространяемую информацию в средствах массовой информации о возможном сокращении горноспасателей РЦШ ПВАСС, пресс-служба организации выступает с официальным заявлением:

1. Подчеркиваем, что никаких сокращений штата горноспасателей в РЦШ ПВАСС не производилось. Все распространенные данные о сокращениях не соответствуют действительности.

2. Уточняем, что на шахте Костенко в настоящий момент завершаются аварийно-спасательные работы. С двух часов дня Шахтинский отряд Карагандинского филиала был снят с казарменного положения. В настоящее время работы на шахте продолжаются силами одного отряда, при этом осуществляется привлечение одного отделения для контроля газовой обстановки на объекте.

Мы призываем СМИ к ответственному подходу в распространении информации и подчеркиваем нашу открытость и готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.