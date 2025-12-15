Министерством транспорта ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент – Тбилиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа «Boeing 737 MAX 8» и «Boeing 737 800».

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами.