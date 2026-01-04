Пассажиров просят проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Air Astana информирует о том, что сегодня, 4 января, продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане.

Ранее авиакомпания сообщила о задержках рейсов из Алматы, выполняемых на самолетах семейства Airbus A320neo, в ночь с 3 на 4 января из-за ограничений на вылет при погодных условиях: переохлаждённом тумане и видимости менее 150 метров.

"Авиакомпания предпринимает все меры для восстановления расписания, в том числе задействует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - говорится в сообщении авиакомпании.

Контакты:

Центр бронирования и информации (24/7):

help.airastana.com

+7 727 244 4477

+7 7172 584477

+7 702 702 4477

Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78

WhatsApp: +7 702 702 00 74

Online chat: airastana.com