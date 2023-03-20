Авиационная администрация Казахстана получила корпоративную награду ATN

Фото пресс-службы КГА МИИР РК

Авиационная администрация Казахстана получила корпоративную награду «Air Transport News Corporate Award», которая отражает признание международным авиационным сообществом работы по переходу к новой модели управления гражданской авиацией в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Сообщается, что церемония награждения состоялась в ходе симпозиума по воздушному транспорту «Глобальные проблемы подключения» в Монреале. Награда была вручена послу Казахстана в Канаде Акылбеку Камалдинову.

«Корпоративная награда ATN представляет собой наивысший уровень международного признания отрасли и будет стимулировать авиационных властей Казахстана следовать своим амбициозным целям и реализовать полный потенциал на благо отрасли гражданской авиации нашей страны», - говорится в сообщении КГА.

Авиационная администрация Казахстана - регулирующий орган, который был создан 3 года назад как эффективный авиационный орган, основанный на лучших международных практиках, отметили в комитете.