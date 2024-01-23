Авоська от кутюр

Уже три года как Гульназ начала свой экопроект. Цель у девушки самая обычная, но очень сложная – сделать мир лучше и сократить использование плас­тиковых пакетов.

– Я задалась вопросом: что могу сделать для уменьшения потребления пластика на своем уровне? Изучив эту тему, вспомнила про авоськи, которые в свое время носили наши бабушки. Вы заметили, что знаменитые бренды, такие как Prada, Fendi, начали повально выпускать шоперы, авоськи? Быть осознанным и заботиться о природе вошло в моду и стало привлекательно для людей, – говорит Гульназ.

Кстати, самую первую свою авоську она сплела на... ведре. Просто тогда у нее не было никакого оборудования. Плела обычными нитками в технике макраме. Затем начала пробовать разные фасоны. Первые шоперы оставила себе и с тех пор перестала пользоваться пакетами.

– Так как это было мое хобби и приносило мне удовольствие, я сплела больше, чем могла бы использовать, поэтому стала продавать. Через сарафанное радио ко мне стали обращаться знакомые знакомых, затем я стала выставлять фото своих изделий в социальных сетях, начали поступать заказы. Чтобы масштабировать дело, предложила сотрудничество экомаркету, так как у нас одно направление. И таким образом мой товар появился на прилавках, – рассказывает Гульназ.

Постепенно ее небольшой бизнес начал расширяться, а она все продолжала пробовать разные методы плетения. К слову, перед тем как выставить новую модель на продажу, мастерица сама использует пробную версию сумки – ходит с ней за покупками, нагружает, испытывает на выносливость.

Потом пришла идея вязать шоперы крючком. Привередливые модницы оценили старания Гульназ, и заказов стало еще больше. А однажды ее попросили связать сумочку под вечерний наряд. Теперь в ассортименте у мастерицы сумки на все случаи жизни – от огромной авоськи для закупок в супермаркете до маленьких вечерних клатчей. Причем заказы поступают не только от семейчанок, стать обладательницами экологически чистой сумки хотят жительницы Франции и России. Но все же объемы не такие большие, как хотелось бы.

– Цена зависит от материала, я стараюсь плести из биоразлагаемых – полиэфира, хлопка, бамбука. К сожалению, у нас мало спроса на экопродукты, тот небольшой процент населения города, которые задумываются о глобальных проблемах, уже приобрели их. В больших городах, например в Алматы, широко практикуется сортировка мусора, сдача вторсырья. Я сортирую мусор в своем городе, но иногда сомневаюсь, что весь этот мусор не сбрасывается обратно в общую свалку. Нужно расширяться, чтобы охватить больше клиентов, в том числе среди жителей других городов, которых волнуют вопросы экологии, – делится предпринимательница.

Гульназ Ильясова – одна из ярких участниц выставки «Одно село – один продукт», прошедшей в сентябре прошлого года в области Абай в рамках гос­программы «Мен кәсіпкер».

– Это был мой первый опыт участия на выставках. Я познакомилась со многими рукодельницами из Семея, показала горожанам свои изделия, рассказала о важности уменьшения потребления пластика. Очень понравилось, рада, что представилась такая возможность, – вспоминает Гульназ.

Предпринимательница напомнила, чем опасен пластик для планеты и людей и почему важно понимать серь­езность мировых проблем экологии. А все начинается с пакета с пакетами. К сожалению, они есть почти во всех казахстанских семьях. Затем эти пакеты попадают на свалку, где им предстоит разлагаться 300 лет (!), причем полнос­тью они так и не исчезнут. Известно, что частицы микропластика попадают в почву, воду, растения и человеческий организм, что чревато необратимыми последствиями.