Автобус с людьми упал с моста в центре Санкт-Петербурга

Крупные ДТП, В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Три человека погибли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице. В момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Три человека погибли. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое в тяжелом состоянии.

Губернатор региона Александр Беглов сообщил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь, координацию ведомств он осуществляет лично.

Поисково-спасательные работы завершены. В них приняли участие почти 70 человек и 18 единиц техники.

Движение троллейбусов по Поцелуеву мосту приостановили.​​​​​​ Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии.

Полиция возбудила дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).

Водителя доставили в отделение для разбирательства. Если его вину докажут, ему может грозить до семи лет лишения свободы, добавили в информагентстве.

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