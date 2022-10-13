Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области

Сегодня на автодороге «Самара - Шымкент» вблизи поселка Акжар в Актюбинской области перевернулся большегруз марки «Setra». В нем ехали 52 пассажира, передает Kazpravda.kz.

Все пассажиры - сотрудники одного из охранных агентств, которые ехали на пересменку.

Девять человек в результате ДТП пострадали.

«Водитель автобуса допустил опрокидывание транспорта в левый кювет по ходу движения. В автобусе находилось 52 пассажира, В результате ДТП 9 из них с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ города Хромтау», - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.