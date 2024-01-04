Автобус въехал в 10 автомобилей на парковке Тараза

Одна из пострадавших с полученными травмами доставлена в городскую больницу

Скриншот видео facebook.com/Departmentpolice

Сегодня, 4 января, в Таразе водитель маршрутного автобуса № 56 не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с десятью припаркованными автомобилями, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, одна из которых - 56-летняя женщина с полученными травмами доставлена в городскую больницу. По данному факту в отношении 33-летнего водителя автобуса начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы", – рассказали полицейские.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, добавили в ДП.