Автомобиль сбил лошадь на трассе в Жетысу, погиб пассажир

Фото: ДП области Жетысу

На трассе Ушарал - Достык автомобиль наехал на лошадь. В результате ДТП скончался пассажир, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции области Жетысу.

По данным ДП, на 48 км трассы Ушарал - Достык водитель допустил столкновение с лошадью.

Как сообщается, в аварии погиб 44-летний мужчина. С места происшествия также госпитализирован 41-летний водитель автомашины.

«Досудебное расследование по факту ДТП проводится согласно части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», – рассказали в ДП.

Фото: ДП области Жетісу