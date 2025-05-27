Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Ливерпуле

Европа,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Правоохранители не рассматривают версию теракта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Ливерпуле пострадали около 50 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, передает телеканал Sky News.

По словам Китчина, 27 человек были госпитализированы, состояние двоих, включая одного ребенка, оценивается как серьезное. Медицинская помощь была оказана еще 20 пострадавшим на месте происшествия, среди них были четверо детей.

В свою очередь британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма, заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс. По ее словам, это единичный инцидент, и в настоящее время правоохранители не разыскивают других подозреваемых.

Представитель британской полиции добавила, что несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Кроме того, большое количество людей всех возрастов получили помощь на месте происшествия, и им не потребовалось лечение в медучреждении, отметила Симс.

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Полиция подтвердила, что несколько человек были сбиты.

 

#автомобиль #Ливерпуль

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