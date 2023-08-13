Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть человек пострадало

Животные ночью вышли на дорогу Атамекен - Курчатов, что привело к аварии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области

ДТП произошло 10 августа, около 23:45, на 7-м километре вдоль автодороги Атамекен-Курчатов.

Лошади вышли на дорожное полотно ночью, что привело к аварии.

Водитель автомашины марки «Нисан-цефиро» совершил наезд. В результате происшествия двое детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу Павлодара. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

Владелец лошадей привлечен к административной ответственности по статье 408 ч.2 КоАП с наложением административного штрафа в размере 10 МРП. Кроме того, ему предстоит выплатить ущерб за поврежденное авто.