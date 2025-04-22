Житель Акмолинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль с охраняемой автостоянки и пытался выехать на нем в Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Заявление в полицию от представителя одного из государственных учреждений Акколя поступило 18 апреля. Сообщалось, что в ночное время был похищен автомобиль Labo B100.

Правоохранители незамедлительно приступили к досудебному расследованию. Информация об угоне оперативно передана в соседние районы и всем патрульным экипажам. В тот же день сотрудники патрульной полиции заметили разыскиваемую машину на одном из выездов в сторону Астаны. При проверке подтвердилось, что это именно тот автомобиль, который находился в розыске.

Задержанный сразу признался в совершении преступления. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния.

В момент угона мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проник на территорию стоянки, заметил незапертую машину, вскрыл панель зажигания и, соединив провода вручную, завел двигатель.

Полицейские напоминают автовладельцам о важности соблюдения мер безопасности: не оставлять автомобили незапертыми, использовать противоугонные средства и устанавливать сигнализации для предотвращения угона.