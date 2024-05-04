Автоугонщика под "кайфом" задержали в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские Алматинской области задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

«Задержание автоугонщика произвели на трассе Алматы - Оскемен в ходе объявленного плана «Перехват». Согласно ориентировке, неизвестный в городе Алматы совершил угон автомашины и скрылся, выехав за границу мегаполиса. Патрульные полицейские засекли угнанную иномарку, которая на большой скорости двигалась в направлении города Конаев. Организовав преследование, стражи порядка Алматинской области на 19-ом км трассы Алматы - Оскемен вынудили водителя остановиться и произвели его задержание», – рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

По его словам, медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный находился в наркотическом опьянении. Каких-либо документов, дающих право на управление автотранспортом, у него не оказалось.

Водворив изъятый автомобиль на специализированную стоянку, полицейские доставили подозреваемого в ближайшее управление полиции. Начато уголовное разбирательство.