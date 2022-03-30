Известный спортивный функционер Айдар Махметов поделился своим видением проблемы финансирования детско-юношеского спорта в Казахстане и выдвинул ряд инициатив

- Как вы считаете, почему казахстанский спорт, не побоюсь этого слова, остановился в развитии – прежде всего, массовый и детско-юношеский?

- Думаю, так происходит из-за того, что у нас никто не смотрит на долгую перспективу. В наших реалиях чиновничья жизнь коротка, поэтому результат необходимо демонстрировать здесь и сейчас. А чтобы закладывать основы для будущего, необходимо заниматься развитием детско-юношеского спорта. Но тогда победы начнут приходить только через несколько лет. За это время министра или акима могут снять, а плодами уже воспользуется кто-то другой. К сожалению, именно сиюминутный результат у нас поставлен во главу угла.

Нам нужно отказаться от подобной практики и сделать упор на развитие массового и детско-юношеского спорта. Лозунг «от массовости – к мастерству» никогда не утрачивал своей актуальности. Необходимо понять и принять, что пара-тройка ближайших Олимпиад вряд ли будут для Казахстана успешными, зато спорт в стране начнет развиваться.

- Что мешает нашему спорту развиваться так, как в благополучных странах, ведь ему не надо зарабатывать самому – он ведь практически весь находится на государственном финансировании?

- Действительно, денег на спорт государство выделяет более чем достаточно. Одну из главных помех развития я уже указал – это порочное стремление добиваться сиюминутного результата. Кроме того, казахстанский спорт очень коррумпирован. Полагаю, от 20 до 40% бюджета уходит на взятки и другие неофициальные выплаты. Это ни для кого не секрет.

Молодых специалистов необходимо отправлять на учебу и стажировку за границу, чтобы они с полученными знаниями возвращались в Казахстан и приносили пользу родине. Далеко не всем удается получить такие знания, но еще у меньшего количества получается их здесь претворить в жизнь. Старая система не дает им развиваться, напротив, гасит их стремления на начальном этапе.

Кроме того, в стране катастрофическая ситуация со спортивной инфраструктурой, особенно в регионах, где молодым людям негде занять свой досуг спортом. Вроде бы ситуация меняется к лучшему, но не такими темпами, как хотелось бы. Ну, и плюс ко всему – низкая оплата труда детских тренеров. Этот вопрос также необходимо решать, роль тренера срочно нужно поднимать.

- Почему получается так, что средства, выделяемые из госбюджета на весь год, заканчиваются через несколько месяцев?

- Здесь налицо определенные проблемы в планировании, в неправильном распределении этих средств. Мне непросто ответить на этот вопрос без привязки к какому-либо виду спорта, но я прекрасно знаю, что такая проблема существует.

- Почему, на ваш взгляд, чиновники, отвечающие за спорт в Казахстане, так усердно держатся за государственные деньги?

- Наверное, основная причина кроется в том, что кто контролирует бюджет, тот и заказывает музыку. Возможно, людям хочется держать руку на пульсе, исходя из этого они и не желают ничего менять. Чиновник сидит на финансовом кранике, контролирует весь процесс и не ставит задачу привлечения дополнительных средств в виде спонсорских вливаний. Ему это не нужно, ему удобно сидеть на государственных деньгах и распределять их по своему усмотрению. Но в нашей стране это касается не только спорта.

Чиновник должен быть государственником – у него должно быть государственное мышление, чтобы избавиться от вредной привычки держаться за свое место и бюджетные деньги.

У нас отсутствует рынок, когда спортсмены могут получать средства от спонсоров. Этот рынок совсем не развит, можно по пальцам пересчитать успешные кейсы и коллаборации между спортсменами и ведущими брендами. Это очень перспективное направление и его необходимо развивать. А сами спортсмены должны стать более привлекательными для конечного потребителя, более узнаваемыми, что, опять же, поднимает проблему освещения и популяризации спорта в массах.

- А по каким, на ваш взгляд, причинам бизнес неохотно вкладывается в казахстанский спорт?

- Бизнес вкладывается туда, где ему выгодно. Если ему выгодно использовать какого-либо спортсмена или команду в качестве своего амбассадора и с его помощью повысить узнаваемость бренда, увеличить продажи своего продукта, то бизнес будет охотно идти на это.

- Есть ли выход в сложившейся ситуации, или она патовая?

- Спортсмены и команды должны стать привлекательными для спонсоров. В первую очередь, им самим нужно стать более узнаваемыми. Это подразумевает под собой популяризацию спорта на телевидении, в интернете, в общественном пространстве – допустим, на билбордах по всей стране. Люди должны знать своих героев в лицо. Как только они станут узнаваемыми, бизнес сразу подтянется.

Проблема в том, что рынок у нас очень маленький, он еще только начинает зарождаться. В этом направлении предстоит проделать очень большую работу.

- Но, наверняка, все же имеются желающие вкладывать свои средства в развитие казахстанского спорта, просто им, возможно, надо что-то предложить взамен?

- Львиную долю средств на развитие спорта у нас в стране выделяет государство. Но есть и меценаты – люди, которые искренне любят спорт. В основном, правда, это родственники и друзья спортсменов или же просто фанаты. Но системного финансирования со стороны спонсоров в Казахстане нет. В основном, все спонсорские вливания проходят по линии МОК, где задействованы глобальные бренды. Но, опять же, такие коллаборации удавались только единицам, настоящим звездам – Илье Ильину, Серику Сапиеву, Данияру Елеусинову, Александру Винокурову.

- Вам не кажется, что решением массы проблем станет применение адресной помощи. В том смысле, что как представителям бизнеса, так и стороне спортсменов будет намного выгоднее сотрудничать напрямую, минуя всевозможные прокладки в лице федераций, ассоциаций, акиматов?

- Перечисленным мною выше спортсменам уже удавалось заключать рекламные контракты напрямую, в обход федераций. Но, опять же, это стало возможным только потому, что Елеусинов, Сапиев, Ильин, Винокуров – это топовые атлеты, чемпионы мира и Олимпийских Игр, их имена на слуху.

Нельзя ограничивать в поиске личных спонсоров наших спортсменов-любителей. Если, к примеру, он сам его нашел, и по продукции этого спонсора нет никаких замечаний или конфликтов интересов, то спортсмен должен полностью забирать финансирование на себя. Федерация в этом случае не должна претендовать на какую-либо долю. Подобная практика стимулировала бы спонсорство казахстанских спортсменов.

- Во всем мире давно существует практика спонсорства спортсменов и команд со стороны букмекерских контор. В Казахстане же почему-то деньги букмекеров путают с доходами казино, хотя логично, если человек делает ставку на исход спортивных мероприятий, то он заинтересован в поддержке любимого вида спорта. Каково ваше отношение к этому вопросу?

- Действительно, в мире повсеместно, особенно в последние годы, существует практика привлечения в качестве спонсоров различных букмекерских контор. В Казахстане, к слову, она тоже уже получила свое распространение. Я до конца еще не сформировал свое мнение на этот счет. С одной стороны, они могут и хотят вкладывать хорошие деньги в развитие спорта, с другой – это, в какой-то степени, все равно азартные игры.

- Но ведь можно как-то систематизировать адресную помощь со стороны тех же букмекеров? Допустим, обязать их определенный процент от прибыли направлять на развитие детско-юношеского спорта в Казахстане? Тогда ведь и волки будут сыты, и овцы целы, а такие деньги назвать “азартными” язык не повернется – это деньги людей, которые страстно любят спорт. Или даже не напрямую помогать деньгами, чтобы не было соблазна их «освоить», а оплачивать организацию и проведение соревнований, проезд, питание, проживание юных атлетов?

- Если букмекеры будут направлять определенную сумму на развитие детско-юношеского спорта, то такое взаимное сосуществование, наверное, было бы разумным. Более того, наверное, правильным было бы как раз обязать букмекеров отдавать на это дело процент от своего оборота.

Справка:

Айдар Махметов, Заслуженный мастер спорта РК

2010-2011 коммерческий директор велокоманды «Астана».

С 13 февраля 2012 года — директор департамента по внешним и внутренним коммуникациям АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».

2013-2015 генеральный менеджер и член попечительского совета президентского профессионального спортивного клуба «Астана».

С 9 января 2017 года — почетный президент Национальной федерации ММА и панкратиона Республики Казахстан.

Член общественного совета телеканала KazSport.