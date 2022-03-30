Интервью
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей

Известный спортивный функционер Айдар Махметов поделился своим видением проблемы финансирования детско-юношеского спорта в Казахстане и выдвинул ряд инициатив

- Как вы считаете, почему казахстанский спорт, не побоюсь этого слова, остановился в развитии – прежде всего, массовый и детско-юношеский?

- Думаю, так происходит из-за того, что у нас никто не смотрит на долгую перспективу. В наших реалиях чиновничья жизнь коротка, поэтому результат необходимо демонстрировать здесь и сейчас. А чтобы закладывать основы для будущего, необходимо заниматься развитием детско-юношеского спорта. Но тогда победы начнут приходить только через несколько лет. За это время министра или акима могут снять, а плодами уже воспользуется кто-то другой. К сожалению, именно сиюминутный результат у нас поставлен во главу угла.

Нам нужно отказаться от подобной практики и сделать упор на развитие массового и детско-юношеского спорта. Лозунг «от массовости – к мастерству» никогда не утрачивал своей актуальности. Необходимо понять и принять, что пара-тройка ближайших Олимпиад вряд ли будут для Казахстана успешными, зато спорт в стране начнет развиваться.

- Что мешает нашему спорту развиваться так, как в благополучных странах, ведь ему не надо зарабатывать самому – он ведь практически весь находится на государственном финансировании?

- Действительно, денег на спорт государство выделяет более чем достаточно. Одну из главных помех развития я уже указал – это порочное стремление добиваться сиюминутного результата. Кроме того, казахстанский спорт очень коррумпирован. Полагаю, от 20 до 40% бюджета уходит на взятки и другие неофициальные выплаты. Это ни для кого не секрет.

Молодых специалистов необходимо отправлять на учебу и стажировку за границу, чтобы они с полученными знаниями возвращались в Казахстан и приносили пользу родине. Далеко не всем удается получить такие знания, но еще у меньшего количества получается их здесь претворить в жизнь. Старая система не дает им развиваться, напротив, гасит их стремления на начальном этапе.

Кроме того, в стране катастрофическая ситуация со спортивной инфраструктурой, особенно в регионах, где молодым людям негде занять свой досуг спортом. Вроде бы ситуация меняется к лучшему, но не такими темпами, как хотелось бы. Ну, и плюс ко всему – низкая оплата труда детских тренеров. Этот вопрос также необходимо решать, роль тренера срочно нужно поднимать.

- Почему получается так, что средства, выделяемые из госбюджета на весь год, заканчиваются через несколько месяцев?

- Здесь налицо определенные проблемы в планировании, в неправильном распределении этих средств. Мне непросто ответить на этот вопрос без привязки к какому-либо виду спорта, но я прекрасно знаю, что такая проблема существует.

- Почему, на ваш взгляд, чиновники, отвечающие за спорт в Казахстане, так усердно держатся за государственные деньги?

- Наверное, основная причина кроется в том, что кто контролирует бюджет, тот и заказывает музыку. Возможно, людям хочется держать руку на пульсе, исходя из этого они и не желают ничего менять. Чиновник сидит на финансовом кранике, контролирует весь процесс и не ставит задачу привлечения дополнительных средств в виде спонсорских вливаний. Ему это не нужно, ему удобно сидеть на государственных деньгах и распределять их по своему усмотрению. Но в нашей стране это касается не только спорта.

Чиновник должен быть государственником – у него должно быть государственное мышление, чтобы избавиться от вредной привычки держаться за свое место и бюджетные деньги.

У нас отсутствует рынок, когда спортсмены могут получать средства от спонсоров. Этот рынок совсем не развит, можно по пальцам пересчитать успешные кейсы и коллаборации между спортсменами и ведущими брендами. Это очень перспективное направление и его необходимо развивать. А сами спортсмены должны стать более привлекательными для конечного потребителя, более узнаваемыми, что, опять же, поднимает проблему освещения и популяризации спорта в массах.                         

- А по каким, на ваш взгляд, причинам бизнес неохотно вкладывается в казахстанский спорт?

- Бизнес вкладывается туда, где ему выгодно. Если ему выгодно использовать какого-либо спортсмена или команду в качестве своего амбассадора и с его помощью повысить узнаваемость бренда, увеличить продажи своего продукта, то бизнес будет охотно идти на это.

- Есть ли выход в сложившейся ситуации, или она патовая?

- Спортсмены и команды должны стать привлекательными для спонсоров. В первую очередь, им самим нужно стать более узнаваемыми. Это подразумевает под собой популяризацию спорта на телевидении, в интернете, в общественном пространстве – допустим, на билбордах по всей стране. Люди должны знать своих героев в лицо. Как только они станут узнаваемыми, бизнес сразу подтянется.

Проблема в том, что рынок у нас очень маленький, он еще только начинает зарождаться. В этом направлении предстоит проделать очень большую работу.

- Но, наверняка, все же имеются желающие вкладывать свои средства в развитие казахстанского спорта, просто им, возможно, надо что-то предложить взамен?

- Львиную долю средств на развитие спорта у нас в стране выделяет государство. Но есть и меценаты – люди, которые искренне любят спорт. В основном, правда, это родственники и друзья спортсменов или же просто фанаты. Но системного финансирования со стороны спонсоров в Казахстане нет. В основном, все спонсорские вливания проходят по линии МОК, где задействованы глобальные бренды. Но, опять же, такие коллаборации удавались только единицам, настоящим звездам – Илье Ильину, Серику Сапиеву, Данияру Елеусинову, Александру Винокурову.

- Вам не кажется, что решением массы проблем станет применение адресной помощи. В том смысле, что как представителям бизнеса, так и стороне спортсменов будет намного выгоднее сотрудничать напрямую, минуя всевозможные прокладки в лице федераций, ассоциаций, акиматов?

- Перечисленным мною выше спортсменам уже удавалось заключать рекламные контракты напрямую, в обход федераций. Но, опять же, это стало возможным только потому, что Елеусинов, Сапиев, Ильин, Винокуров – это топовые атлеты, чемпионы мира и Олимпийских Игр, их имена на слуху.

Нельзя ограничивать в поиске личных спонсоров наших спортсменов-любителей. Если, к примеру, он сам его нашел, и по продукции этого спонсора нет никаких замечаний или конфликтов интересов, то спортсмен должен полностью забирать финансирование на себя. Федерация в этом случае не должна претендовать на какую-либо долю. Подобная практика стимулировала бы спонсорство казахстанских спортсменов.

- Во всем мире давно существует практика спонсорства спортсменов и команд со стороны букмекерских контор. В Казахстане же почему-то деньги букмекеров путают с доходами казино, хотя логично, если человек делает ставку на исход спортивных мероприятий, то он заинтересован в поддержке любимого вида спорта. Каково ваше отношение к этому вопросу?

- Действительно, в мире повсеместно, особенно в последние годы, существует практика привлечения в качестве спонсоров различных букмекерских контор. В Казахстане, к слову, она тоже уже получила свое распространение. Я до конца еще не сформировал свое мнение на этот счет. С одной стороны, они могут и хотят вкладывать хорошие деньги в развитие спорта, с другой – это, в какой-то степени, все равно азартные игры.

- Но ведь можно как-то систематизировать адресную помощь со стороны тех же букмекеров? Допустим, обязать их определенный процент от прибыли направлять на развитие детско-юношеского спорта в Казахстане? Тогда ведь и волки будут сыты, и овцы целы, а такие деньги назвать “азартными” язык не повернется – это деньги людей, которые страстно любят спорт. Или даже не напрямую помогать деньгами, чтобы не было соблазна их «освоить», а оплачивать организацию и проведение соревнований, проезд, питание, проживание юных атлетов?

- Если букмекеры будут направлять определенную сумму на развитие детско-юношеского спорта, то такое взаимное сосуществование, наверное, было бы разумным. Более того, наверное, правильным было бы как раз обязать букмекеров отдавать на это дело процент от своего оборота.

Справка:

Айдар Махметов, Заслуженный мастер спорта РК

2010-2011 коммерческий директор велокоманды «Астана».

С 13 февраля 2012 года — директор департамента по внешним и внутренним коммуникациям АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».

2013-2015 генеральный менеджер и член попечительского совета президентского профессионального спортивного клуба «Астана».

С 9 января 2017 года — почетный президент Национальной федерации ММА и панкратиона Республики Казахстан.

Член общественного совета телеканала KazSport.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Интервью
Кыргызское общество проявило солидарность и мобилизовалось …
Интервью
«Мы вместе построим наше общее прекрасное будущее»
Интервью
KASE сделала шаг на опережение, воспользовавшись шансом IT-…
Интервью
Независимость – конституционная ценность
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021