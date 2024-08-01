Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров. Об этом сообщило Минкультуры, передает Kazpravda.kz

«Министерство культуры и информации Республики Казахстан сообщает, что Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме. Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров», - говорится в сообщении министерства.

Накануне стало известно, что Азамат Сатыбалды покинул пост президента АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Он возглавлял киностудию ровно год - с 28 июля 2023 года.



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