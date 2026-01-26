Выступление Айдарбека Ходжаназарова на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе 26 января 2026 года подчеркнуло важность конституционных изменений для повышения эффективности государства и защиты интересов граждан, сообщает Kazpravda.kz

Депутат, выступая от имени партии Respublica, заявил о принципиальной поддержке курса реформ и отметил, что укрепление институтов, верховенство права и понятная нормативная иерархия создают условия для государственной эффективности и устойчивой легитимации власти.

«Экономика растет там, где укрепляются институты, где действует верховенство права, где понятна нормативная иерархия и где культура государственного управления основана на правилах и процедурах», — подчеркнул Ходжаназаров.

Он напомнил, что с 2019 года в стране реализуются системные преобразования, направленные на институциональную зрелость: политическая система модернизирована, механизмы политического участия усилены, а роль партий и общества повышена. Конституционная реформа стала логичным продолжением этих процессов.

«Конституционная реформа — это логичное продолжение уже заданной траектории развития страны. Ее обоснованность заключается в росте доверия, ответственности и оперативности государственной системы», — отметил депутат.

Ходжаназаров также подчеркнул роль общественного диалога и механизма Халық кеңесі как постоянной площадки обратной связи между гражданами и властью. По его словам, реформа ориентирована на молодое поколение и создает условия для развития экономики, предпринимательства и социальной инфраструктуры.