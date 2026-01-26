Айдарбек Ходжаназаров: Конституционная реформа ориентирована на молодое поколение

Конституционная реформа
22

Выступление Айдарбека Ходжаназарова на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе 26 января 2026 года подчеркнуло важность конституционных изменений для повышения эффективности государства и защиты интересов граждан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Respublika

Депутат, выступая от имени партии Respublica, заявил о принципиальной поддержке курса реформ и отметил, что укрепление институтов, верховенство права и понятная нормативная иерархия создают условия для государственной эффективности и устойчивой легитимации власти.

«Экономика растет там, где укрепляются институты, где действует верховенство права, где понятна нормативная иерархия и где культура государственного управления основана на правилах и процедурах», — подчеркнул Ходжаназаров.

Он напомнил, что с 2019 года в стране реализуются системные преобразования, направленные на институциональную зрелость: политическая система модернизирована, механизмы политического участия усилены, а роль партий и общества повышена. Конституционная реформа стала логичным продолжением этих процессов.

«Конституционная реформа — это логичное продолжение уже заданной траектории развития страны. Ее обоснованность заключается в росте доверия, ответственности и оперативности государственной системы», — отметил депутат.

Ходжаназаров также подчеркнул роль общественного диалога и механизма Халық кеңесі как постоянной площадки обратной связи между гражданами и властью. По его словам, реформа ориентирована на молодое поколение и создает условия для развития экономики, предпринимательства и социальной инфраструктуры.

«Мы высоко ценим, что у каждого из нас есть возможность обсудить изменения в стране, высказать свое мнение по важным общественным вопросам и откликнуться на принимаемые решения. Построение Справедливого Казахстана – наша общая ответственность», — заключил Ходжаназаров.

#реформа #конституция

