Депутат Мажилиса Айдос Сарым выступил в поддержку пропорциональной системы формирования нового однопалатного Парламента – Курултая. На пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе он перечислил конкретные преимущества данного подхода.
Он отметил, что, согласно проекту новой Конституции РК, будущий Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.
«Звучат мнения, что дескать переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан, лишает их права быть избранными в высший законодательный орган страны. Считаю, что это очень большое заблуждение», – сказал Айдос Сарым.
Он привел данные, что в настоящее время партийно-пропорциональная система выборов действует в таких европейских странах, как Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Ее также используют в Аргентине, Бразилии, Боливии, Эквадоре, Израиле и Индонезии.
«Избиратели, законодатели и юристы этих стран не считают, что данная система как-то дискриминирует права их граждан избирать или быть избранными. Это нормальная, здоровая международная практика», – объяснил депутат.
Айдос Сарым перечислил конкретные преимущества пропорциональной системы перед мажоритарной, которые выделяют эксперты:
– фактор справедливости – партии получают в Парламенте ровно столько голосов, сколько за них отдали избиратели. Мажоритарные депутаты не будут искажать народное волеизъявление путем присоединения к действующим фракциям;
– фактор участия – система обеспечивает равномерную представленность разных меньшинств, в том числе молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями;
– фактор идеологичности – есть ясные сигналы о партийных предпочтениях граждан в каждом избирательном цикле;
– фактор многопартийности – общество получает возможность усиливать идейную и политическую конкуренцию в стране и регионах;
– фактор стабильности – система способствует диалогу, поиску компромиссов и согласия;
– фактор явки – система способствует более активному участию граждан в выборах из-за того, что представительство лучше отражает реальную поддержку.
Вместе с тем Айдос Сарым отметил, что Народный совет станет еще одной опорой внутриполитической стабильности – органом, который будет вовлекать в свой состав широкий спектр гражданского общества и крупные НПО.
«Совет позволит социально активным гражданам легально и легитимно участвовать в процессе принятия решений, реализовывать свои идеи и инициативы, даже не будучи депутатами Курултая», – сказал он.
По мнению Айдоса Сарыма, в будущем Народный совет может стать площадкой и трамплином для целой плеяды политиков – будущих депутатов Парламента.
«По сути, возможность законодательных инициатив и предложений от представителей нашего населения увеличивается почти в два раза. Это наглядное расширение участия граждан в управлении государством», – подчеркнул депутат.