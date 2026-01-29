Депутат Мажилиса Айдос Сарым выступил в поддержку пропорциональной системы формирования нового однопалатного Парламента – Курултая. На пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе он перечислил конкретные преимущества данного подхода.

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что, согласно проекту новой Конституции РК, будущий Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

«Звучат мнения, что дескать переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан, лишает их права быть избранными в высший законодательный орган страны. Считаю, что это очень большое заблуждение», – сказал Айдос Сарым.

Он привел данные, что в настоящее время партийно-пропорциональная система выборов действует в таких европейских странах, как Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Ее также используют в Аргентине, Бразилии, Боливии, Эквадоре, Израиле и Индонезии.

«Избиратели, законодатели и юристы этих стран не считают, что данная система как-то дискриминирует права их граждан избирать или быть избранными. Это нормальная, здоровая международная практика», – объяснил депутат.

Айдос Сарым перечислил конкретные преимущества пропорциональной системы перед мажоритарной, которые выделяют эксперты:

– фактор справедливости – партии получают в Парламенте ровно столько голосов, сколько за них отдали избиратели. Мажоритарные депутаты не будут искажать народное волеизъявление путем присоединения к действующим фракциям;

– фактор участия – система обеспечивает равномерную представленность разных меньшинств, в том числе молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями;

– фактор идеологичности – есть ясные сигналы о партийных предпочтениях граждан в каждом избирательном цикле;

– фактор многопартийности – общество получает возможность усиливать идейную и политическую конкуренцию в стране и регионах;

– фактор стабильности – система способствует диалогу, поиску компромиссов и согласия;

– фактор явки – система способствует более активному участию граждан в выборах из-за того, что представительство лучше отражает реальную поддержку.

Вместе с тем Айдос Сарым отметил, что Народный совет станет еще одной опорой внутриполитической стабильности – органом, который будет вовлекать в свой состав широкий спектр гражданского общества и крупные НПО.

«Совет позволит социально активным гражданам легально и легитимно участвовать в процессе принятия решений, реализовывать свои идеи и инициативы, даже не будучи депутатами Курултая», – сказал он.

По мнению Айдоса Сарыма, в будущем Народный совет может стать площадкой и трамплином для целой плеяды политиков – будущих депутатов Парламента.