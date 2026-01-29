Айдос Сарым: Народный совет может стать трамплином для целой плеяды политиков

Конституционная реформа
111

Депутат Мажилиса Айдос Сарым выступил в поддержку пропорциональной системы формирования нового однопалатного Парламента – Курултая. На пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе он перечислил конкретные преимущества данного подхода. 

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что, согласно проекту новой Конституции РК, будущий Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

«Звучат мнения, что дескать переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан, лишает их права быть избранными в высший законодательный орган страны. Считаю, что это очень большое заблуждение», – сказал Айдос Сарым.

Он привел данные, что в настоящее время партийно-пропорциональная система выборов действует в таких европейских странах, как Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Ее также используют в Аргентине, Бразилии, Боливии, Эквадоре, Израиле и Индонезии.

«Избиратели, законодатели и юристы этих стран не считают, что данная система как-то дискриминирует права их граждан избирать или быть избранными. Это нормальная, здоровая международная практика», – объяснил депутат. 

Айдос Сарым перечислил конкретные преимущества пропорциональной системы перед мажоритарной, которые выделяют эксперты:
– фактор справедливости – партии получают в Парламенте ровно столько голосов, сколько за них отдали избиратели. Мажоритарные депутаты не будут искажать народное волеизъявление путем присоединения к действующим фракциям; 
– фактор участия – система обеспечивает равномерную представленность разных меньшинств, в том числе молодежи, женщин и граждан с особыми потребностями;
– фактор идеологичности – есть ясные сигналы о партийных предпочтениях граждан в каждом избирательном цикле;
– фактор многопартийности – общество получает возможность усиливать идейную и политическую конкуренцию в стране и регионах;
– фактор стабильности – система способствует диалогу, поиску компромиссов и согласия;
– фактор явки – система способствует более активному участию граждан в выборах из-за того, что представительство лучше отражает реальную поддержку. 

Вместе с тем Айдос Сарым отметил, что Народный совет станет еще одной опорой внутриполитической стабильности – органом, который будет вовлекать в свой состав широкий спектр гражданского общества и крупные НПО.

«Совет позволит социально активным гражданам легально и легитимно участвовать в процессе принятия решений, реализовывать свои идеи и инициативы, даже не будучи депутатами Курултая», – сказал он. 

По мнению Айдоса Сарыма, в будущем Народный совет может стать площадкой и трамплином для целой плеяды политиков – будущих депутатов Парламента.  

«По сути, возможность законодательных инициатив и предложений от представителей нашего населения увеличивается почти в два раза. Это наглядное расширение участия граждан в управлении государством», – подчеркнул депутат. 

#реформа #конституция #Сарым

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Экспонат из Книги Гиннесса
Искусство, которое лечит
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Наживался на золоте
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Расширяя образовательные горизонты
Без отрыва от производства
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
У защитников природы всегда много дел
Учет животных: выявлены расхождения
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Под контролем – долгострой
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Воинской части – 65 лет
Из школьников – в исследователи
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Считаю уместным рассмотреть вопрос о новой Конституции – Ма…
Министр юстиции: поправки затрагивают более 80% Конституции…
Имеет стратегическую важность – Жанарбек Ашимжан о предоста…
Сенатор Бекназаров заявил, что конституционная реформа обес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]