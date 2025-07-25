Фото: пресс-служба Минкультуры

Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек прошла в финал XI международного оперного конкурса Портофино, который проходит с 22 по 27 июля 2025 года в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Данный конкурс проводится с 2015 года и является одним из самых престижных состязаний для оперных исполнителей в возрасте до 32 лет.

В жюри конкурса руководители крупнейших театров мира, включая Ла Скала в Милане, Оперу Монте-Карло, театр Колон в Буэнос-Айресе, Королевский театр в Мадриде, Государственный театр Висбадена и другие.

Участники проходят несколько этапов отбора: от предварительных прослушиваний до финального гала-концерта, который сопровождается оркестром и проводится на центральной площади Портофино — Piazzetta di Portofino.

Айгерим Алтынбек оставила позади себя 92 участников из почти 50 стран мира, доказав, что Казахстан вновь заявляет о себе как о лидере в мире классического вокала.

В ведомстве отметили, что Айгерим Алтынбек — лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов.

Ранее она вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи. А также певица стала участницей молодежной программы Ла Скала, где ей предстоит пройти двухгодичное обучение.

В июне она выступила со звездами мировой оперы - Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли.