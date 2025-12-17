Фото: МИД

В исторической церкви Миноритов в Вене состоялось выступление Казахского государственного симфонического оркестра Qazaq сoncert и соло народной артистки Казахстана, выдающейся скрипачки Айман Мусаходжаевой, сыгравшей на легендарной скрипке Антонио Страдивари произведения мировой и казахстанской классики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

В сопровождении камерного ансамбля в одном из самых знаковых храмов Австрии прозвучали произведения Петра Чайковского, Камиль Сен-Санс, а также Алмаса Серкебаева наполнившие пространство живой эмоциональной силой и глубоким художественным выражением. Лирические и драматические фрагменты Чайковского, Сен-Санса, а также сочинения Алмаса Серкебаева раскрыли неповторимое мастерство солистки и богатый тембр редчайшего инструмента, сочетающего чистоту звучания и особую выразительность стиля Страдивари.

Концерт вызвал большой интерес у представителей дипломатического корпуса, СМИ, деловых и культурных кругов Австрии, а также членов казахской диаспоры, проживающих в Вене.

Публика тепло встретила каждое произведение, а финальное произведение Вивальди вызвала бурные и продолжительные овации.

Выступление А.Мусаходжаевой в Миноритенкирхе стало настоящим культурным событием, подарившим слушателям вечер вдохновения, высокого мастерства и подлинной музыкальной красоты.