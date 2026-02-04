Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Мы фактически являемся участниками самой масштабной и глубокой политической модернизации. Это преобразование стало результатом сочетания политической воли Главы государства и зрелого общественного запроса на обновление государственных институтов. Фракция Respublica — партия бизнеса, молодёжи и регионов — последовательно выступает за укрепление институтов, формирование предсказуемых и справедливых правил игры, надёжную защиту собственности и развитие свободы предпринимательства. Именно поэтому мы поддерживаем проект новой Конституции как стратегический шаг в сторону устойчивого развития страны, - сказал мажилисмен.

Он остановился на некоторых ключевых направлениях, имеющих практическое значение.

1) Институт частной собственности – это фундамент предпринимательства и экономического развития. Проект новой Конституции не только сохраняет защиту собственности как базовую ценность, но и выводит её регулирование на качественно новый уровень. Тем самым формируются прозрачные и понятные ориентиры для бизнеса, граждан и судебной системы.

В экономически успешных государствах местные инвесторы получают прямую выгоду: их интересы становятся совместимыми с социально‑ответственной собственностью и экологическими приоритетами, которые уже давно закреплены в конституционном стандарте устойчивого развития. Для Казахстана это становится дополнительным конкурентным преимуществом.

2) Город ускоренного развития как драйвер экономического прорыва

Логическим продолжением институционального обновления становится создание специальных правовых режимов развития территорий. Сегодня Казахстан конкурирует за инвестиции и технологии на глобальном уровне, и решающим фактором становятся условия ведения бизнеса. 20 миллиардов долларов инвестиций уже привлечено в Международный финансовый центр «Астана». Отдельная юрисдикция, современные нормы контрактного права и международный арбитраж существенно снизили барьеры входа для инвесторов.

Проект Алатау сити развивает эту логику на новом уровне. В отличие от классических специальных экономических зон, здесь делается акцент на формирование полноценной институциональной среды — комплексное управление территорией, снижение административных барьеров, внедрение современных процессуальных механизмов и развитие отраслей будущего.

Международная практика подтверждает эффективность подобных подходов: специальные режимы в Шэньчжэне, Сондо и Дубае стали катализаторами экономической трансформации, превратив регионы в глобальные центры инвестиций и инноваций. При этом, новелла не повлияет на унитарность и административно-территориальное устройство Казахстана.

3) Международные договоры: эволюция правового развития

Следующий блок изменений касается порядка действия международных договоров. Действующая с 1995 года модель приоритета международных договоров отражала задачи переходного периода. Это интеграция в мировой правопорядок и демонстрация открытости международному сообществу. Международное право исходит из ключевого принципа — добросовестного исполнения обязательств, pacta sunt servanda. А конкретный механизм их реализации каждое государство определяет самостоятельно в рамках своей конституционной системы.

Регулирование порядка действия договоров через законы позволяет обеспечить единообразную судебную практику, чётко определить нормы прямого применения, создать механизмы защиты прав и закрепить ответственность государства за исполнение международных обязательств. Таким образом формируется более системная и управляемая модель взаимодействия международного и национального права.

4) Защита персональных данных и частной жизни в цифровую эпоху

Современные технологии глубоко проникли во все сферы общества — от государственных сервисов до бизнеса и образования. Поэтому защита информации граждан приобретает принципиально новое значение. Прямой финансовый ущерб от киберпреступлений уже превышает 200 миллиардов тенге в год. Реальные потери экономики выше, поскольку утечки данных не учитываются как нарушение базовых прав граждан. Поэтому государство должно гарантировать цифровую приватность, защиту от злоупотребления личными данными на уровне Конституции. Международный опыт показывает, что такой подход повышает доверие граждан и стимулирует инновации.