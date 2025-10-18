Азамат Амрин: "Наша цель – создать благоприятные условия для развития предпринимательства"

Экономика
316

В Астане состоялся круглый стол по разъяснению норм нового Налогового кодекса, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

В мероприятии приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов, депутаты городского маслихата, бизнес-сообщества, НПП «Атамекен», банков второго уровня и столичных управлений.

Главной темой обсуждения стали новые подходы налогово-бюджетной реформы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса и создание комфортных условий для предпринимателей.

С 1 января 2026 года вступает в силу обновленный Налоговый кодекс Республики Казахстан. Как отметил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, документ предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: объем отчетности сокращается на 30%, количество налогов — на 20%. Оптимизируются льготы и сборы, упраздняется единый земельный налог, сокращено число ставок по отдельным видам платежей. Изменения охватывают все ключевые направления - от корпоративного и индивидуального подоходного налогообложения до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Азамат Амрин сообщил, что специальные налоговые режимы будут оптимизированы - останутся три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать налоги через мобильное приложение.

Отдельно он остановился на перечне запретительных видов деятельности, обсуждение которого завершилось 16 октября на портале «Открытие НПА».

«Мы несколько месяцев детально прорабатывали этот вопрос. В обновленном списке останутся 44 позиции, аналогичные действующему законодательству - горнорудная и финансовая сферы, производство и реализация подакцизной, алкогольной продукции, оружия и другие. В ближайшее время документ будет утверждён постановлением Правительства и опубликован на официальном сайте Министерства», - сообщил первый вице-министр.

Он добавил, что с 1 января 2026 года налоговое администрирование позволит предпринимателям «начать с чистого листа»: для микробизнеса сокращаются проверки и снижается налоговая нагрузка.

«Мы демонстрируем доверие к бизнесу. Наша главная цель - создать благоприятные условия и стимулировать развитие предпринимательства», - резюмировал Амрин.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что около 1,9 миллиона налогоплательщиков сохранят возможность работать в рамках специальных налоговых режимов.

«Ранее предприниматели опасались перехода на общий режим. Теперь этот вопрос решён. Между участниками специального режима не будет ограничений при взаиморасчётах», - подчеркнул он.

По его словам, значительно упрощается налоговое администрирование: отменяется категорирование налогоплательщиков по степени риска, а внимание органов государственных доходов будет сосредоточено на профилактике нарушений.

Формы налоговой отчетности сокращены на 30%. Непредставленная в срок декларация будет считаться поданной с нулевыми показателями, при этом предприниматель сохранит право скорректировать данные.

«Пересмотрены процедуры налогового администрирования и порядок принудительного взыскания задолженности. Для социальных платежей введён порог взыскания - свыше 6 МРП. Для микро- и малого бизнеса предусмотрены дополнительные меры: списание пени и штрафов при погашении основного долга, упрощение ликвидации и другие инициативы, которые также будут обсуждаться с бизнес-сообществом», - сообщил Ержан Биржанов.

#бизнес #предпринимательство #Азамат Амрин

