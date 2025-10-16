Полномочия Сакена Мусайбекова досрочно прекращены в связи с его назначением генеральным директором хоккейного клуба «Барыс».

Решением внеочередной Республиканской конференции Казахстанской федерации хоккея Азамат Айтхожин избран на должность гендиректора КФХ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на федерацию

Азамат Айтхожин обладает богатым управленческим опытом в сфере спорта. Он занимал ключевые позиции в ряде организаций и ведомств, включая должности руководителя спортивных объектов, управления физической культуры и спорта, департамента туризма и спорта города Астаны. В разные годы возглавлял футбольный клуб «Астана», а также занимал руководящие должности вице-президента, исполнительного директора и генерального секретаря Казахстанской федерации футбола.

