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Азан шақыру и четыре вида плова
Азамат Сулейменов

В честь Наурыза представители этнокультурных объединений Мангистау накрыли столы у центральной мечети Бекет-ата.

Впервые за два года после начала пандемии члены Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области смогли собраться вместе и отпраздновать наступление нового года. К ним присоединились волонтеры из Клуба добряков Актау.

Как заметила представительница еврейского этнокультурного объединения Мангистауской области «Шалом» Наталья Задерецкая, в этом году праздник Амал плавно перешел в празднование Наурыза.

– Представители Ассамблеи народа Казахстана под патронатом КГУ «Қоғамдық келісім» договорились вместе отпраздновать Наурыз у областной мечети. Две огромные белоснежные юрты установили рано утром. Погода была замечательная, абсолютно праздничная! В этот день мы от души благодарили хлебосольный казахский народ за все доброе, светлое, чистое, что имеем в нашей стране! – отметила Наталья Задерецкая.

На площади прошли традиционные состязания по қазақ күресi, қол күресi, а также арқан тарту. В одной из юрт женщины знакомили с национальными традициями, представляя обряды азан шақыру и бесікке салу.

– Мы уже привыкли, что встречи в честь Амала и Наурыза сопровож­даются демонстрацией традиционных игр, танцев и обрядов народов. Этот год – не исключение. Но он особенно важен после перерыва, в течение которого мы не могли так свободно встречаться друг с другом на больших праздниках. Теперь мы снова вместе и видим, что молодежь отлично знает обычаи, в которых заключается культурный код нации, – отметила председатель филиала РОО «Корейское этнокультурное объединение «Чосон» Раиса Маденова.

Для праздничного дастархана в огромных казанах было приготовлено 100 кг плова, которым угостили более 300 человек.

– Уникальные кулинары, они же руководители этнокультурных объединений, готовили четыре вида плова: в одном котле кыргызско-узбекский, во втором – казахский, а точнее сказать, мангистауский. Третий вид – азербайджанский, а четвертый – афганский плов, который готовили кандасы, проживавшие ранее в этой стране. Такого длинного риса, как в афганском плове, я никогда не встречала, – поделилась впечатлениями Наталья Задерецкая. – Есть мудрое выражение: кто будет у печи, тот голодным не останется. Мне посчастливилось отведать все виды плова, а также ароматную шурпу, а еще чай – из настоящего из походного самовара! Замечательный праздник!

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