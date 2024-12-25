Азербайджанский журналист поблагодарил казахстанцев

После крушения самолета в Актау, летевшего из Баку, казахстанцы начали массово сдавать кровь для пострадавших

Фото: facebook.com/hamid.hamidov

Азербайджанский блогер и журналист Гамид Гамидов опубликовал фото, на котором запечатлена очередь из доноров крови в Актау, на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz

Свою благодарность он выразил так:

«Братья-казахи города Актау стоят в очереди, чтобы сдать кровь для выживших в ходе крушения самолета. Спасибо Вам!».

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным Минздрава, 29 человек госпитализировано. На месте происшествия было 4 погибших.

На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.