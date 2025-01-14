Азиада в Китае: от кого из казахстанских спортсменов можно ждать медалей

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

На заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал о готовности национальной команды к предстоящим Азиатским играм, которые пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: НОК

В ходе выступления глава ведомства напомнил, что сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей.

Общая программа игр включает 11 дисциплин: конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд, ски-альпинизм, хоккей с шайбой.

«Ожидается участие более 1 000 спортсменов из 32 стран Азии. Всего будет разыграно 64 комплекта наград. Сборная Казахстана планирует участие во всех 6 видах спорта по 10 дисциплинам, за исключением сноуборда. В составе команды 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин, которые будут бороться за 51 комплект медалей. Для сравнения, на предыдущих Азиатских играх 2017 года в Саппоро (Япония) участвовало 116 человек от Казахстана. Более половины нашей делегации - выходцы из городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области», – пояснил Ербол Мырзабосынов.

Проводы на Азиатские игры планируется провести 30 января в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе «Казахстан».

По его словам, среди претендентов на высокие спортивные достижения имеют наиболее высокие шансы биатлонисты, в том числе призер зимней Универсиады 2023 года Александр Мухин и двухкратный призер Универсиады 2019 года Асет Дюсенов. В лыжных гонках большие надежды возлагаются на бронзовую призерку Универсиады Надежду Степашкину.  

В конькобежном спорте казахстанцы будут болеть за победительницу четырех континентов Надежду Морозову, серебряного призера Кубка мира среди юниоров Алтая Жардембекулы. Также в шорт-треке могут отличиться  бронзовый призер Азиатских игр и участник Олимпийских игр Абзал Ажгалиев и серебряный призер чемпионата мира Денис Никиша.

В фристайл-акробатике наиболее перспективными считаются чемпион этапа Кубка Европы Шерзод Хаширбаев
и бронзовая призерка Кубка Европы Аяна Жолдас.  

Кроме того, чемпионами Азии 2024 года стала мужская сборная по хоккею с шайбой.

«Надеемся, что  спортсмены внесут свой вклад в копилку наград нашей страны. За подготовку национальных сборных команд несут ответственность главные тренеры по 10 дисциплинам. Это опытные специалисты, которые приложат все усилия для удачного выступления спортсменов. Наряду с отечественными тренерами для качественной подготовки наших атлетов привлечены 9 тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Словении, Беларуси и РФ. Они работают со спортсменами  по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию», – ссообщил министр.

Напомним, торжественная церемония открытия состоится 7 февраля на спортивном объекте Harbin Stadium. Церемония закрытия запланирована на 14 февраля.

Флагоносцами станут Адиль Бекетаев – мастер спорта РК по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Ольга Тихонова – мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр 2017 года в эстафете на 3000 м и Всемирной универсиады.

Первыми выступают атлеты по коньковым и лыжным видам спорта. Завершат выступления хоккеисты и спортсмены по керлингу.

Всего на Азиаде будет разыграно 64 комплекта наград.

Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов отметил заслуги и достижения выдающихся спортсменов-олимпийцев и пожелал участникам национальной сборной успешного выступления на зимних IX Азиатских играх в Харбине.

Подробнее о том, что тренерский штаб команды Казахстана по керлингу назвал состав на участие в континентальном первенстве можно, прочитать здесь. 

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