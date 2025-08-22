АЗРК начало расследование в отношении «Казахтелекома»

Потребительский рынок
121
Дана Аменова
специальный корреспондент

В действиях нацкомпании выявили признаки установления монопольно высокой цены на услуги проводного интернета в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

АЗРК в рамках проводимой работы выявлен ряд существующих барьеров на рынке услуг связи, устранение которых способствовало развитию справедливой конкуренции в данном секторе, сообщает Kazpravda.kz 

Так, в рамках планового анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг проводного (фиксированного) Интернета, выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета.

Так как доступ к качественным услугам связи является неотъемлемой потребностью граждан, размещение сетей проводной связи (для предоставления услуг интернета) в многоквартирных жилых домах в конкурентных условиях имеет особое значение. Однако существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах.

Кроме того, выявлен барьер, усложняющий получение информации операторами о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации. Субъектом естественной монополии при получении запроса на разрешение к подключению кабельно-канализационным сетям технические условия выдаются на платной основе.

Вместе с тем, законодательством о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено.

На основании рекомендаций АЗРК, из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее 6 областей.

«В действующий Закон «О связи» внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке. В рамках анализа также изучена динамика цен операторов связи на услуги проводного интернета. В действиях АО «Казахтелеком» усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем, в настоящее время в отношении оператора Агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции», – сказано в информации.

Кроме того, АЗРК проведен анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время, рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.

 

#расследование #интернет #АЗРК #«Казахтелеком»

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
О чем расскажут старинные карты
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Культурный контекст в эпоху ИИ
От идеи – к интересу
Цифровые помощники учителей
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Создавая запас прочности
Не только учить, но и воспитывать
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Внедрение инновационных технологий неизбежно
К вершинам Алтайских гор
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Ситуацию на рынке ГСМ обсудили в Кабмине
Пилотный проект по маркировке растительного масла стартует …
Почти 25 млн тенге возместили потребителям в Атырауской обл…
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магази…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]