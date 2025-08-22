В действиях нацкомпании выявили признаки установления монопольно высокой цены на услуги проводного интернета в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

АЗРК в рамках проводимой работы выявлен ряд существующих барьеров на рынке услуг связи, устранение которых способствовало развитию справедливой конкуренции в данном секторе, сообщает Kazpravda.kz

Так, в рамках планового анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг проводного (фиксированного) Интернета, выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета.

Так как доступ к качественным услугам связи является неотъемлемой потребностью граждан, размещение сетей проводной связи (для предоставления услуг интернета) в многоквартирных жилых домах в конкурентных условиях имеет особое значение. Однако существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах.

Кроме того, выявлен барьер, усложняющий получение информации операторами о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации. Субъектом естественной монополии при получении запроса на разрешение к подключению кабельно-канализационным сетям технические условия выдаются на платной основе.

Вместе с тем, законодательством о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено.

На основании рекомендаций АЗРК, из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее 6 областей.

«В действующий Закон «О связи» внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке. В рамках анализа также изучена динамика цен операторов связи на услуги проводного интернета. В действиях АО «Казахтелеком» усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем, в настоящее время в отношении оператора Агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции», – сказано в информации.

Кроме того, АЗРК проведен анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время, рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.