BAE Systems перестанет быть акционером Air Astana

Британская компания продаст оставшиеся 6,9% акций национального авиаперевозчика, сообщает Kazpravda.kz

BAE Systems являлась ключевым партнером Air Astana с момента основания авиакомпании. Национальный авиаперевозчик был создан как совместное предприятие правительства Казахстана и BAE Systems в 2001 году.

«В рамках IPO Air Astana в 2024 году BAE Systems сократила свою долю до 16,95%, а в декабре 2025 года реализовала дополнительный пакет в размере 10,1%. Мы отмечаем, что в структуре их более широкого масштаба деятельности Air Astana больше не являлась ключевым активом, и приветствуем новых акционеров на данном важном этапе развития группы», - говорится в сообщении Air Astana.

В Air Astana подчеркнули, что изменение структуры акционеров сопровождается ростом доли акций в свободном обращении. А также напомнили о недавно опубликованных финансовых результатах за полный 2025 год, продемонстрировавших устойчивые показатели с сильным ростом выручки и провозных емкостей. 

Стоит отметить, что декабре 2025 года BAE Systems продала 10,1% своей доли в Air Astana. После чего британская компания продолжала владеть 6,1 млн ГДР ( 6,9% доли в авиакомпании). 

