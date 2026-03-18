При этом Бахрейн допускает отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону Саудовской Аравии

Источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщил, что запрет на полеты в воздушном пространстве Бахрейна и Кувейта вновь продлен авиационными властями этих стран на 12 часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Закрытие воздушного пространства Бахрейна и Кувейта, введенное в первой половине дня 28 февраля, вновь продлено на 12 часов - до 16:00 по всемирному времени», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Таким образом, небо над двумя странами будет закрыто уже 19-е сутки подряд после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Также закрыто небо над Ираном и Ираком, на несколько часов в сутки разрешает полеты Катар, частично открыто воздушное пространство ОАЭ и Сирии, периодически прекращаются полеты в Израиле.