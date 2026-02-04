Бахытжан Базарбек: Людей пугают тем, чего не существует в проекте Конституции

Конституционная реформа
На заседании Мажилиса депутат Бахытжан Базарбек высказался об опасениях казахстанцев по поводу одной из статей в проекте новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в обществе сегодня сознательно разгоняется опасный фейк. В социальных сетях утверждают, что якобы проект новой Конституции открывает путь к продаже земли иностранцам. Более того – людям внушается тезис, что якобы в проекте Конституции Президент или будущий Курултай смогут распоряжаться землями.

- Это наглая ложь. Это сознательная дезинформация. В действующем проекте Конституции нет ни одной нормы, которая позволяет продавать землю - это раз, снимает тот или иной запрет - два, более того, действующая редакция 6-й статьи Конституции без изменений легла в основу 8-й статьи Конституции. Для достоверности хочу зачитать норму: «Земля и её недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом», - подчеркнул Базарбек.

Он заявил, что все разговоры о «распродаже земли» – это либо правовая неграмотность, либо сознательная манипуляция.

- История учит нас простому правилу: «Когда нет аргументов – запускают слухи». И сегодня мы видим именно это. Людей пугают тем, чего не существует в тексте Конституции. Кому это выгодно – большой вопрос, на который обществу ещё предстоит получить ответы. Но одно очевидно уже сейчас: подобные вбросы не имеют ничего общего ни с правом, ни с заботой о людях. И я убеждён, что компетентные органы дадут оценку происхождению и целям таких информационных атак, - продолжил мажилисмен.

Также он отметил ключевой момент, который почему-то «забывают» авторы фейков. Запрет на предоставление сельскохозяйственных земель иностранцам регулируется Земельным кодексом, конкретно его 24-й статьёй. Проект новой Конституции этот запрет не отменяет, не ослабляет и не пересматривает.

- Любые факты незаконного предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам не останутся без реакции. В рамках прямого поручения Президента мы последовательно и жёстко наводим порядок в земельной сфере. Именно для этого при партии AMANAT была создана комиссия «Жер аманаты», заместителем председателя которой я и являюсь. За последние 4 года государству возвращено более 14 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Мы держим руку на пульсе. Это – не слова. Это – цифры. Это – реальная политика государства, направленная на возвращение земли народу. И эта работа будет продолжена.

Поэтому я обращаюсь к гражданам: если вы сталкиваетесь с нарушениями, если землю пытаются увести в обход закона – обращайтесь в комиссию «Жер аманаты». Земельные вопросы в Казахстане больше не решаются тихо и кулуарно. Совместно с Генеральной прокуратурой мы будем добиваться жёсткой правовой оценки каждому такому случаю. Это и есть практическое продолжение линии Президента – «Закон и порядок», которая нашла отражение в Преамбуле проекта Новой Конституции. Поэтому ещё раз подчёркиваю: никакой продажи земли иностранцам новая Конституция не допускает. Земля была, есть и останется национальным достоянием, - заключил депутат.

 

