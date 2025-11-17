Определено название первой АЭС Казахстана

АЭС
215

В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции страны,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по атомной энергии

Фото: Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

Конкурс был организован во исполнение инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 августа 2025 года и проходил с 25 сентября по 10 октября 2025 года на платформе eGov Mobile.

"По итогам финального заседания Конкурсной комиссии победителем признано название «Балқаш» атом электр станциясы», которое получило наибольшее количество предложений от граждан. Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку. Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан Республики Казахстан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование", - говорится в сообщении.

5 сентября 2025 года создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания — кириллица, латиница, а также синонимичные слова.

На заседании конкурсной комиссии были рассмотрены 100 наиболее популярных наименований. Название «Балқаш» атом электр станциясы» предложили 882 граждан, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса.

Также конкурсная комиссия определила название на русском и английском языках:

- «Атомная электростанция «Балхаш»;

- «Balkhash Nuclear Power Plant».

#АЭС #название

Популярное

Все
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Казахстане начали применять протонную терапию
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
Токаев утвердил поправки в закон по вопросам ИИ и цифровизации
Регламент работы врачей общей практики обновили в Казахстане
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Акмолинской области
Безалкогольное село подаёт пример здорового образа жизни в области Улытау
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Олжас Бектенов провел совещание по вопросам соцподдержки населения
Казахстанец завоевал «серебро» этапа Кубка мира по конькобежному спорту в США
Египет повышает стоимость виз
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Всё больше казахстанцев желают улучшить отношения с детьми
Казахстан завоевал две медали на ЭКМ по фехтованию среди юниоров в Узбекистане
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Жарық, Қуат, Бейбіт: какие названия предлагают казахстанцы …
Ключевой костяк энергетики
При строительстве АЭС должны быть соблюдены экологические …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]