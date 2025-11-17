В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по атомной энергии

Фото: Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

Конкурс был организован во исполнение инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 августа 2025 года и проходил с 25 сентября по 10 октября 2025 года на платформе eGov Mobile.

"По итогам финального заседания Конкурсной комиссии победителем признано название «Балқаш» атом электр станциясы», которое получило наибольшее количество предложений от граждан. Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку. Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан Республики Казахстан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование", - говорится в сообщении.

5 сентября 2025 года создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания — кириллица, латиница, а также синонимичные слова.

На заседании конкурсной комиссии были рассмотрены 100 наиболее популярных наименований. Название «Балқаш» атом электр станциясы» предложили 882 граждан, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса.

Также конкурсная комиссия определила название на русском и английском языках:

- «Атомная электростанция «Балхаш»;

- «Balkhash Nuclear Power Plant».