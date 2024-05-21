Балхаш, Тараз, Актобе, Караганда и другие – названы направления наркотрафика в Казахстане

Первый заместитель министр внутренних дел РК Марат Кожаев в ходе заседания в Сенате по вопросам борьбы с распространением наркотиков назвал основные направления наркотраффика в Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Марат Кожаев отметил, что условно можно выделить три основных направления наркотрафика.

«Это центр с городами Балхаш, Караганда, Темиртау, на юго-западе это Шуйский район, Тараз, Шымкент, Актобе, на юго-востоке страны - Конаев, Талдыкорган, Аягоз. Именно в указанных направлениях нами усилены заградительные меры», - отметил он.

Марат Кожаев также подчеркнул, что с 2015 года по настоящее время «синтетика» приобрела тотальный характер. Вначале наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу: до 2019 года разработка соответствующих норм занимала более года, за это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами.