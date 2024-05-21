Балхаш, Тараз, Актобе, Караганда и другие – названы направления наркотрафика в Казахстане

Криминал
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Первый заместитель министр внутренних дел РК Марат Кожаев в ходе заседания в Сенате по вопросам борьбы с распространением наркотиков назвал основные направления наркотраффика в Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Марат Кожаев отметил, что условно можно выделить три основных направления наркотрафика. 

«Это центр с городами Балхаш, Караганда, Темиртау, на юго-западе это Шуйский район, Тараз, Шымкент, Актобе, на юго-востоке страны -  Конаев, Талдыкорган, Аягоз. Именно в указанных направлениях нами усилены заградительные меры», - отметил он. 

Марат Кожаев также подчеркнул, что с 2015 года по настоящее время «синтетика» приобрела тотальный характер. Вначале наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу: до 2019 года разработка соответствующих норм занимала более года, за это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами.

«Их структура видоизменялась за счет замены всего одной или двух молекул, это способствовало обходу наркодилерами действующего законодательства. (…) Нами был разработан законопроект, он наделил правительство компетенцией по утверждению списка наркотиков, введены понятия аналогов и их заместителей, структурных элементов. Путем нестандартных и волевых решений принят революционный проект поправок. Сегодня в Казахстане контролируются все известные виды опасных наркотиков», - заверил замглавы МВД.

#МВД #наркотики #наркотрафик

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